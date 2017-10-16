Магазины 7-Eleven закроются 26 октября в 14:30

Минимаркеты 7-Eleven в Таиланде будут закрыты с 14:30 и до полуночи в день Королевской кремации 26 октября.

16 Октября 2017 17:48:00

Фото: V.T. Polywoda / Flickr

О коротком рабочем дне в магазинах 7-Eleven в четверг, 26 октября, сообщила газета Post Today со ссылкой на заявление компании CP All, являющейся владельцем соответствующей франшизы в Таиланде. Магазины 7-Eleven будут закрыты с 14:30 до 00:00, но после полуночи возобновят работу.

Короткий рабочий день будет и в розничных точках других подразделений CP. В частности, с 15:00 не будут работать минимаркеты СP Fresh Mart и салоны True (кроме тех, что расположены в аэропортах). На следующий день, 27 октября, магазины СP Fresh Mart и салоны True откроются по обычному графику.