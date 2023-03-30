Магазин Thai Watsadu открылся в Чалонге

Thai Watsadu и Baan and Beyond открылись 29 марта, от лица властей на церемонию начала работы приехал заместитель главы пхукетского Управления внутренней безопасности Наттхапонг Янотхайкхачит, которого в СМИ именуют либо контр-адмиралом, либо генерал-лейтенантом. О присутствии кого-либо из администрации провинции не сообщалось, но об открытии магазинов написала PR-служба Пхукета.
Магазины Thai Watsadu и Baan and Beyond в Чалонге расположились на пересечении Chao Fa East Rd. и Soi Ta-Ied. Их общая площадь составляет порядка 24 тыс. кв. м, ассортимент продукции насчитывает более 37 тыс. позиций. Строительство обошлось группе Central в 340 млн бат.
Central Group рассчитывает, что восстановление туризма и оживление экономики Пхукета будут способствовать спросу на стройматериалы и прочую продукцию этого профиля.