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Магазин Thai Watsadu открылся в Чалонге

Гипермаркет стройматериалов, мебели, инструментов и товаров для дома Thai Watsadu открылся в Чалонге. Магазин стал третьим на Пхукете и 69-м по всей стране. На одной площадке с Thai Watsadu расположился магазин Baan and Beyond (BNB Home) схожей направленности но со слегка иным ассортиментом. Оба бренда принадлежат группе Central.

Новости Пхукета

31 Марта 2023, 07:00 AM
Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Открытие Thai Watsadu в Чалонге. Фото: PR Phuket

Thai Watsadu и Baan and Beyond открылись 29 марта, от лица властей на церемонию начала работы приехал заместитель главы пхукетского Управления внутренней безопасности Наттхапонг Янотхайкхачит, которого в СМИ именуют либо контр-адмиралом, либо генерал-лейтенантом. О присутствии кого-либо из администрации провинции не сообщалось, но об открытии магазинов написала PR-служба Пхукета.

Магазины Thai Watsadu и Baan and Beyond в Чалонге расположились на пересечении Chao Fa East Rd. и Soi Ta-Ied. Их общая площадь составляет порядка 24 тыс. кв. м, ассортимент продукции насчитывает более 37 тыс. позиций. Строительство обошлось группе Central в 340 млн бат.

Central Group рассчитывает, что восстановление туризма и оживление экономики Пхукета будут способствовать спросу на стройматериалы и прочую продукцию этого профиля.

 

 

 

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