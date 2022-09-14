Полиция сообщила об аресте мужчины, который дважды ограбил один и тот же магазин в Вичите. Первый раз он не удовлетворился слабым эффектом на продавца.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция арестовала мужчину, который дважды за одну ночь ограбил небольшой магазин в Ао-Нам-Бо в Вичите. В первый раз грабитель вооужен ножом, – в второй мечом.

Полиция получила вызов в магазин в Ао-Нам-Бо в седьмом мубане Вичита около 12:20 ночи 23 сентября. Персонал рассказал, что чуть ранее в торговый зал зашел некий длинноволосый мужчин со скрытым маской лицом.

Пригрозив персоналу ножом, он потребовал все наличные из кассового аппарата, получил 400 бат и покинул сцену преступления на мотоцикле.

В районе 4:40 утра того же дня длинновосый мужчина вернулся в магазин, но, вместо ножа у него уже был меч. Ограбление повторилось по описанному сценарию, добычей грабителя стали 500 бат.

Полиция Вичита совсместно с сотрудниками полицейского участка Пхукета нашли подозреваемого – некого 31-летнего Никома (фамилию полицейские не раскрыли). В 16:15 следующего дня (12 сентября) он был арестован на основании судебного ордера.

Господина Никома доставили в полицейский участок Вичита, где ему предъявили обвинения в ограблении, совершенном в темное время суток с применение транспортного средства.

Согласно заявлению господина Никома, первое ограбление но совершил из чувства вражды к работающему в магазине человеку, с которым у него был конфликт личного свойства. Однако тому показалось, что продавец не выказал должного странах и уважения в процессе, поэтому господин Ником решил взять более убедительного оружие и явиться еще раз. В этот раз сотрудник сбежал, и господин Ником сам извлекал деньги из кассы.