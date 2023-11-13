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Магазин контрабандных сигарет выявили на Пхукете

Жительница Пхукета была арестована за торговлю нелегально ввезенными в страну сигаретами. Контрольную закупку в магазине контрабандной продукции в Рассаде провели сотрудники Центрального бюро расследований (CIB). Операцию проводило подразделение, занимающееся борьбой с преступлениями в сфере прав потребителей.

Новости Пхукета

14 Ноября 2023, 08:00 AM
Сотрудники CIB арестовали жительницу Пхукета за торговлю контрабандными сигаретами. Фото: CIB Thailand

Сотрудники CIB арестовали жительницу Пхукета за торговлю контрабандными сигаретами. Фото: CIB Thailand

Сотрудники CIB арестовали жительницу Пхукета за торговлю контрабандными сигаретами. Фото: CIB Thailand

Сотрудники CIB арестовали жительницу Пхукета за торговлю контрабандными сигаретами. Фото: CIB Thailand

Сотрудники CIB арестовали жительницу Пхукета за торговлю контрабандными сигаретами. Фото: CIB Thailand

Сотрудники CIB арестовали жительницу Пхукета за торговлю контрабандными сигаретами. Фото: CIB Thailand

Сообщение о рейде в пятом мубане Рассады было опубликовано на странице CIB в понедельник, 13 ноября. Как и в других подобных отчетах, ведомство не указало точную дату операции и не назвало полное имя задержанной за торговлю контрабандными сигаретами гражданки Таиланда. Известно лишь, что это женщина по имени Прида, а склад контрабандного табака был оборудован у нее в пристроенном к задней части дома помещении.

Получив наводку на подпольный магазин, сотрудники CIB приехали туда в гражданской одежде под видом покупателей. Госпожа Прида предложила им выбрать интересующие их сигареты по прейскуранту, после чего принесла заказанный товар – ввезенные из-за границы табачные изделия без акцизных марок.

Полицейские удалились, а через некоторое время вернулись с ордером на обыск. В публикации CIB не указывается, сколько именно контрабандных сигарет изъяли у Приды, но на фотографиях видно несколько десятков блоков. Официальные лица отметили, что сигареты продавались в несколько раз дешевле, чем если бы они были ввезены в страну легально. Страна происхождения товара в публикации СIB не была названа.

Госпожу Приду арествоали и передали в полицейский участок Пхукет-Тауна, в юрисдикцию которого входит тамбон Рассада. Женщине предъявили обвинения в незаконном обороте продукции, ввезенной в страну без прохождения предусмотренных законом процедур таможенного оформления.

 

 

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