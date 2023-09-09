«Мафия май ми». Полиция Пхукета снова вынуждена отвечать на вопросы о россиянах

Туристы из России, действительно, являются самыми массовыми на Пхукете, а русскоязычное сообщество насчитывает никак не менее 9 тыс. человек, но русской мафии на острове «нет абсолютно». Соответствующее заявление сделали 8 сентября начальник полиции Пхукета генерал-майор Серпхан Сириконг и глава Иммиграционного бюро провинции полковник Тханет Сукчай. Офицерам вновь пришлось давать объяснения о россиянах после публикации Al Jazeera о недовольстве тайцев Пхукета релокантами из России, массово переизжающими на остров и создающих свою собственную экономику по принципу «русские для русских». В тексте приводятся несколько распространенных жалоб тайского населения в диапазоне от роста цен на недвижимость до кражи рабочих мест в сферах туризма и услуг. Своей ответ пхукетская полиция тоже давала исключительно на тайском языке, собрав на пресс-конференцию большой круг местных СМИ, включая Radio Thailand и NBT.

Новости Пхукета

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: NBT Phuket

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Radio Thailand Phuket

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Radio Thailand Phuket

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: PR Phuket

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: PR Phuket

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: Phuket Immigration

Полиция Пхукета совместно с другими профильным ведомствами провела пресс-конференцию, посвященную «русской мафии» и россиянам на острове в целом. Фото: PR Phuket

Пресс-конференция генерала Серпхана Сириконга и полковника Тханета Сукчая прошла в пхукетскому офисе Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда в пятницу, 8 сентября. Послужившая поводом для публичных заявлений статья Al Jazeera вышла двумя днями ранее, 6 сентября.

«Большой наплыв граждан России на Пхукет вызывает негативную реакцию местного населения, жалующего на стремительно растущий сектор экономики только для русских, охватывающий всё – от парикмахерских до компаний такси. Согласно данным тайских властей, более 400 тыс. россиян прибыли на тайский туристический остров Пхукет за период с января по июль этого года, что вдвое больше количества, наблюдавшегося перед началось военной операции России против Украины», – говорится в статье Al Jazeera.

«Многие из прибывших оформили долгосрочные визы через покупку недвижимости и открытие бизнеса, стремясь избежать экономических сложностей и возможности призыва на воинскую службу [в России]», – утверждает арабское издание, базирующееся в Катаре.

Al Jazeera не уточняется количества упомянутых «многих россиян», но приводит разные факты в поддержку мысли о значительном пополнении русскоязычного сообщества после начала полномасштабных боевых действий в Украине в феврале 2022 года и частичной мобилизации в сентябре.

В частности, издание цитирует официальную линию МИД России об открытии генконсульства на Пхукете именно в связи с ростом числа прибытий россиян в 2022 году.

Также Al Jazeera вспоминает недавние резонансные происшествия с участием граждан России, такие как покушение на бизнесмена Дмитрия Алейникова в июне (пхукетская полиция называла мотивом конфликт деловых интересов) или рейд в салоне красоты Lakshmi, который проводился по жалобе тайцев и в ходе которого были арестованы три россиянки.

Из последних новостей арабское издание упоминает арест Даниила Алдуненкова на острове Самуи. Россиянина арестовали по подозрению в пособничестве мошеннической группе, действия которой довели 44-летнего тайца до убийства жены и двух детей с последующей попыткой суицида. Позже в рамках этого дела арестовали россиянина Романа Брика, о чем не писала Al Jazeera, но сообщило посольство РФ в Таиланде.

Al Jazeera также демонстрирует осведомленность о распространенной практике открытия иностранцами компаний на Пхукете через подставных тайских акционеров, хотя и не упоминает рейд DSI в бухгалтерской фирме в Чалонге, половину клиентов которой составляли россияне, фотографии чьих паспортов сопровождали публикации тайских официальных ведомств.

При подготовке материала катарские журналисты поговорили и с тайцами, и с русскоязычными членами экспатского сообщества Пхукета.

«Некоторые из россиян оказываются за рамками закона, поскольку не могут найти легальную работу в Таиланде. Новые визы они получить не могут... У них есть деньги, но они не могут найти работу. Единственным выходом становится – нарушать закон», – цитирует Al Jazeera живущего на Пхукете россиянина, знакомого с ситуацией.

Публикация Al Jazeera стала очередным звеном в череде статей зарубежных СМИ, воспринятых на Пхукете как удар по имиджу. Единственное отличие – в данном случае материал вышел не в европейской, американской или австралийской газете, а в ближневосточном издании, штаб-квартира которого находится в стране, дружественной и Таиланду, и России.

Мафии здесь нет

Отвечать на поднятые Al Jazeera вопросы 8 сентября собрался представительный состав официальных лиц из самых разных ведомств, включая провинциальную полицию (во главе с генералом Сириконгом), туристическую полицию (были и подполковник Саккарин Анусамансакун и подполковник Эккачай Сири), Иммиграционное бюро (самый многочисленный состав, включая полковника Сукчая), Департамент трудоустройства (Пичит Сингтхонгкам) и даже офис омбудсмена Damrongtham Center (Субча Итхарит).

Присутствовали президент Ассоциации туристического бизнеса Пхукета (РТА) Тханет Тантипириякит и глава Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан, поскольку в статье Al Jazeera отдельно упоминались претензии тайцев к нелегальной работе россиян в туризме и к «русским такси».

От МИД Таиланда участвовала начальница паспортного офиса Пхукета Самерджит Лимликит, встречавшая в июле министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, когда тот официально открывал генконсульство на острове.

Самого генконсула РФ Владимира Соснова в этот раз не приглашали, в отличие от аналогичной декабрьской пресс-конференции, где в отсутствии «русской мафии» заверял тайцев лично он. Сейчас заверения озвучил генерал Сириконг.

Глава полиции Пхукета заявил, что за последние пять лет на Пхукете было всего три серьезных уголовных дела, касавшихся лиц с российским гражданством. В рамках соответствующих расследований полиция либо сразу арестовала обвиняемых, либо установили личности и получила ордера на арест тех, кто успел скрыться. По словам генерала, характер и количество дел указывают, что русской мафии на Пхукете просто нет.

«Большинство жертв и обвиняемых знали друг друга и совместно вели бизнес. Это подтверждает, что на этой территории мафии нет абсолютно», – цитирует генерала Сириконга пхукетская редакция Radio Thailand.

«Мафия май ми янгнэнон», – дословно говорится в тексте.

Рост цен на недвижимость глава полиции Пхукета связал с объективными рыночными факторами, такими как «открытие провинции», а не с релокацией на остров большого числа россиян.

«Количество людей, прилетающих на долгий срок, очень небольшое. Есть основания полагать, что рост цен на недвижимость все же не имеет ничего общего с российскими прибытиями», – заявил генерал Сириконг.

Также шеф полиции повторил и слова о том, что выявить русскоязычных таксистов-иностранцев на Пхукете пока не получилось, хотя регулярные рейды проводились с февраля по июль.

«Проверки такси на территории провинции Пхукет также не выявили среди водителей граждан России, приехавших работать таксистами. Равно не выявили они никаких мафиозных групп базирующихся здесь», – заявил генерал Сириконг.

Более 9000

Глава Иммиграционного бюро Пхукета в своем выступлении сосредоточился на работал своего ведомства. Он заверил, что его бюро по своей линии прилагает все усилия для борьбы с иностранцами, игнорирующими тайские законы. В частности, он отметил продолжающуюся кампанию Phuket Crime-Free (White Accomodation for Foreigners), предполагающую, в том числе, активную работу с лицами, сдающими жилье иностранцам.

Попытка заставить арендодателей сотрудничать с полицией (включая воспитательные беседы с ними) стала одним из новшеств 2023 года. Вторым можно назвать регулярные выездные инспекции полиции для проверки документов у иностранцев по месту проживания.

Согласно последнему отчету Иммиграционного бюро, в августе в рамках кампании были совершены выезды по 263 адресам и проверены более 400 иностранных граждан на предмет законности нахождения в Таиланде. Россияне среди проверенных составили почти четверть (94 человека, или 23,4%). Тем не менее, в отчете за август говорится о всего 16 дел возбужденных делах, относящихся к профилю Иммиграционного бюро.

Общая статистика за январь-август включает 635 случаев совершения преступлений иностранцами. Из 635 арестованных гражданами России были 78 человек (12,3%). К сфере нарушений трудового законодательства относились шесть кейсов, отметил глава Иммиграционного бюро Пхукета.

Всего за отчетный период, согласно заявлению полковника Сукчай, провинция приняла 2,47 млн иностранцев, из которых россияне составили 487,5 тыс. человек (19,7%). Большинство граждан России совершили краткосрочные туристические поездки, текущее количество обладателей долгосрочных виз – 9275 человек. Соответствующие данные полковника Сукчая привело Radio Thailand Phuket.

В публикации NBT Phuket приводятся дополнительные цифры. Согласно публикации этого новостоного агентства, количество россиян, обратившихся за разрешениями на работу, составляет 2619 человек. По всей видимости, это число надо понимать как количество обладателей ворк-пермитов на конец августа.

В публикации NBT Phuket говорится, что в 2023 году за нарушения Закона о труде иностранцев были произведены «порядка 20 арестов», из которых на долю граждан России пришлось лишь три. Турполиция и Иммиграционное бюро сообщали о большем количестве арестованных россиян, однако неизвестно, в каком количестве случаев вина была доказана.

И пресс-релиз Иммиграционного бюро, и публикации тайских СМИ заканчиваются призывом к жителям Пхукета сообщать об известных им случаях нарушения законов иностранцами в Иммиграционное бюро по телефону 087-9115850 или через приложение Traffy Fondue.

По состоянию на вечер 8 сентября (время подготовки этого материала) полиция Пхукета ничего не сказала, планируется ли какое-то усиление активности со стороны правоохранительных органов в связи с вышеизложенным.

В частности, неизвестно, стоит ли ждать новой волны проверок зарубежного бизнеса, языковых школ или бухгалтерских фирм, специализирующихся на открытии юрлиц для инотранцев. Декабрьская пресс-конференция была связана с такими проверками.

Генконсульство России на Пхукете и посольство России в Бангкоке пока никак не комментировали прошедшую пресс-конференцию. Агентство РИА Новости выпустило по следам пресс-конференции материал с заголовком «В полиции Пхукета раскритиковали публикацию, порочащую россиян», однако комментариев посольства в нем тоже нет.

В тексте говорится, что генерал Сириконг «раскритиковал на пресс-конференции "публикации международных интернет-СМИ" о жалобах местных жителей на россиян, которые якобы занимаются незаконной деятельностью». Агентство ТАСС о пресс-конференции не писало.