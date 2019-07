Маан Самран пообещал временных спасателей на Сурине с понедельника

Профессиональные и квалифицированные, но временные спасатели начнут дежурить на Сурине со следующей недели. Соответствующее заявление в беседе с The Phuket News сделал глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран. Именно в зону ответственности его OrBorTor входит пляж Сурин, славящийся в низкий сезон как отличный участок побережья для серферов и крайне опасное место для обычных туристов.

Новости Пхукета

10 Июля 2019, 01:11 PM

Фото: Архив The Phuket News

«Спасатели начнут патрулировать Сурин на следующей неделе. Ожидаемая дата старта – понедельник, 15 июля. Обеспечение безопасности будет осуществляться силами пяти спасателей под руководством старшего спасателя. В распоряжении лайфгардов будет аквабайк, пять автоматических дефибрилляторов и другое оборудование для спасения на воде и оказания помощи на берегу», – заявил господин Самран.

«Меня проинформировали, что каждый из этих лайфгардов имеет два года опыта работы пляжным спасателем на Пхукете и сертификаты о прохождении необходимых курсов подготовки. Я не знаю, в каких именно компаниях и структурах они работали ранее, но эти люди – квалифицированные спасатели», – добавил глава OrBorTor.

Вопрос о наличии спасателей на Сурине стал для Маана Самрана приоритетным после того, как в отбойное течение на пляже попали 52-летний турист из Гонконга и его 25-летний сын. Старший из двух мужчин погиб, младшего успел вовремя достать из воды находившийся на пляже отставной тайский военный.

Как пояснил Маан Самран, экстренный найм спасателей обойдется OrBorTor в 170 тыс. бат за первый месяц, контракт со спасателями будет продлеваться помесячно, пока не решится вопрос с обеспечением Сурина и Банг-Тао спасателями на постоянной основе.

Напомним, в марте прошлого года контракт на обеспечение безопасности пляжей Сурин и Банг-Тао был заключен с компанией LP Laikhum Co Ltd, которая оказалась неспособна выполнить взятые на себя обязательства. В частности, некоторые из ее «спасателей» просто отказывались входить в воду из опасений за свою безопасность.

После разрыв контракта с LP Laikhum Co Ltd, администрация Чернг-Талей провела новый тендер, который выиграла структура под названием Baan Natacha Group Co Ltd, однако приступить к реализации обязанностей ей не удалось из-за того, что потерявшая контракт LP Laikhum Co Ltd подала апелляцию.

Добавим, что обстоятельства заключения изначального контракта в марте прошлого года вызвали вопросы у активной части местных граждан, которые обратились в полицию с просьбой провести проверку на наличие признаков коррупции. Штаб полиции по восьмому региону изучил представленные активистами материалы и признал подозрения обоснованными, после чего передал дело в центральный офи Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) в Бангкоке. При этом полицейские отказались раскрывать информацию о том, какие лица или структуры находятся под подозрением.