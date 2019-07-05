Маан Самран пообещал найти временных спасателей для Сурина

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) наймет временных спасателей для дежурства на Сурине. Временные лайфгарды будут работать на пляже, пока тянется тендер по подписанию полноценного контракта на обеспечение безопасности пляжей, находящихся в зоне ответственности OrBorTor.

Новости Пхукета

5 Июля 2019, 12:25 PM

Общественная реакция на гибель туриста на Сурине подтолкнула OrBorTor Чернг-Талей к поиску временного решения по обеспечению безопасности пляжа.

В беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» глава OrBorTor района Чарнг-Талей Маан Самран рассказал, что муниципалитет еще до начала сезона дождей должен был заключить договор с компанией-подрядчиком, которая бы обеспечила наличие на Сурине шести спасателей с машиной скорой помощи. Однако в феврале процесс завис и до сих пор не сдвинулся с мертвой точки.

Господин Самран не смог сказать, сколько еще времени будет тянуться заключение контракта, но пообещал, что после гибели на пляже 52-летнего туриста из Гонконга административная организация наймет временных спасателей.

«Прямо сегодня мы приступили к поиску лайфгардов на временной основе. Это наше решение на тот период, пока будет идти заключение госконтракта, предполагающего шесть спасателей, автомобиль скорой помощи и волонтеров», – заявил Маан Самран в телефонном разговоре с The Phuket News в четверг, 4 июля.

Господин Самран не стал скрывать, что к действиям его подтолкнул общественный резонанс после смерти туриста днем ранее.

«После вчерашней смерти туриста на Сурине я получил множество жалоб на отсутствие спасателей», – признал господин Самран.

Одновременно он выразил недоумение действиями самих туристов, которые купаются на западном побережье в низкий сезон.

«Я не понимаю, почему туристы, не обладающие достаточной физической силой, решаются плавать? Они не должны этого делать, ведь этим они подвергают свои жизни риску», – заявил господин Самран.

Глава OrBorTor также отметил, что в момент гибели туриста из Гонконга на пляже дежурил спасатель-волонтер, но находился он далеко от того места, где в воду вошел иностранец.

«Но даже если на пляже есть волонтер, мы же все понимаем, что он не может там нести дежурство весь день. Волонтерам нужно время, чтобы заниматься своими делами», – отметил Маан Самран.

Отметим, что понятие волонтерства в Таиланде весьма широко. К примеру, волонтерами считаются сотрудники основных пхукетских служб спасения Kusoldharm и Ruamjai. При этом во время работы они носят форменную одежду парамедиков, а передвигаются по острову на автомобилях, четко позволяющих идентифицировать их принадлежность к экстренным службам.

Волонтеры, которые в течение многих лет добровольно дежурят на Сурине, никакого особого статуса и полномочий не имеют и вознаграждения за службу не получают. Это просто местные жители из числа тайских граждан и иностранцев, проводящие часть свободного времени на пляже. При этом волонтеры-лайфгарды имеют навыки спасения утопающих, некоторые из них работали лайфгардами в прошлом, другие имеют за плечами армейский опыт. Один из таких людей и достал 30 июня из воды двух туристов из Гонконга, одного из которых удалось спасти, а второй умер.