Люди у моря. Чем живут рыбаки северного Пхукета

Практически каждое утро на Най-Янге начинается одинаково, причем так, что забываешь, какой на дворе год. В полной темноте, еще до рассвета, рыбаки отправляются на промысел, а в лучах поднявшегося над горизонтом солнца возвращаются назад и вместе с женами и домочадцами выгружают улов. Дизельные моторы лонгтейлов намекают, что сейчас не XIX век, но в целом и промысел, и весь образ жизни рыбаков Най-Янга изменился слабо. Разве что, большинству теперь приходится считать добычу групера и макрели дополнительным заработкам, а на основной работе – заправлять самолеты или развозить туристов по отелям из аэропорта. Натта Тепбамрунг провела один день с рыбаками и рассказывает, что узнала.

Натта Тепбамрунг

Промысел пхукетских рыбаков не сильно изменился за последние десятки, а то и пару сотен лет. Фото: Натта Тепбамрунг

Промысел пхукетских рыбаков не сильно изменился за последние десятки, а то и пару сотен лет. Фото: Натта Тепбамрунг

Промысел пхукетских рыбаков не сильно изменился за последние десятки, а то и пару сотен лет. Фото: Натта Тепбамрунг

Промысел пхукетских рыбаков не сильно изменился за последние десятки, а то и пару сотен лет. Фото: Натта Тепбамрунг

Промысел пхукетских рыбаков не сильно изменился за последние десятки, а то и пару сотен лет. Фото: Натта Тепбамрунг

«Промысел не изменился, разве что, рыбы стало меньше», – сетуют пхукетские рыбаки, демонстрируя единодушие с коллегами из других уголков мира.

В любой точке планеты всякий уважающий себя рыбак обязательно заявит, что нонеча – не то, что давеча. В годы дедушкиной молодости и макрель ходила тучней, и окунь был жирней.

Рыбаки Най-Янга распродают улов прямо на пляже, где власти организовали для них рыбный базар. Опытные покупатели приезжают заранее, чтобы успеть ухватить товар получше. Рынок и сам носит назвать «Чинг пла», то есть буквально «хватай рыбу».

Сукиту Плобуту сейчас 34 года и он – потомственный рыбак, а заодно член объединения Sirinat Fishing Community. Сукит – уважаемый человек и владелец сразу пяти лодок.

«Я рыбачу уже больше 20 лет. Моя семья живет на Най-Янге, и в море я хожу с раннего детства», – рассказывает рыбак.

«Вот один из моих дядюшек», – показывает Сукит рукой. – «Он возил меня рыбачить, когда я был еще совсем маленьким, и до сих пор выходит на промысел с нами. Мне нравится ловить рыбу, у всех нас это всегда было самое любимое дело».

Разношерстная флотилия из трех десятков лодок отправляется с Най-Янга в море где-то в 3-4 часа утра. Лодки отходят примерно на 20 км от берега и уже там пускают в дело сети. Примерно к 8-9 утра нестройная армада лонгтейлов возвращается на пляж. Хотя кто-то прибывает и раньше.

Сукит поясняет, что на его лодках работают и члены семьи, и просто друзья. Конкретный состав варьируются в зависимости от того, кто свободен в конкретный день. Дело в том, что у большинства рыбаков есть та или иная основная работа.

Лучшей часть года для промысла Сукит называет время после окончания сезона дождей. Впрочем, рыбацкая удача – дама непостоянная: иногда лодки выгружают на берег по центнеру рыбы, а в иные дни приходятся пустыми.

В сезон дождей, как сейчас, также приходится пристально следить за погодой. Дождливые месяцы – хорошее время для добычи крабов, но нужно быть особо аккуратным, чтобы не попасть в шторм. Синоптики не просто так повторяют мантру о том, что в плохую погоду «маломерные суда должны оставаться на берегу». Флотилия Сукита гордая, но именно что маломерная.

«Для меня все просто. Если улов богатый, то и день уже сложился отлично», – говорит Сукит.

Основные объекты промысла – индийская макрель, желтохвостый фузилер, тунцевидная ставрида и, конечно, каменный окунь – групер.

«Сегодня нам также попались морской сом и тревалли, но самой крупной моей добычей были серебристые горбыли (mulloway). Я поймал нескольких штук в прошлый сезон дождей, для них это лучшее время. В каждом было по 18-19 кило примерно.», – говорит Сукит.

Рыбак поясняет, что горбыль встречается на пхукетских рынках редко, поэтому продать его можно за хорошие деньги. Хотя, как уже было сказано выше, для большинства рыбаков их промысел – это приработок. Сукит, к примеру, работает заправщиком самолетов в пхукетском аэропорту.

По иронии судьбы рыбак на основной работе поддерживает ту самую туристическую отрасль, которая втыкает палки в колеса традиционному промыслу его семьи. Будучи простым рыбаком, Сукит судит об экологии по самому простому индикатору – насколько меньше стало рыбы. К примеру, наглядно это демонстрирует «цветение воды», связанное со сливом в море жидких отходов. Когда это происходит, рыба просто покидает акваторию.

Сукит заверяет, что в рыбацком коммьюнити Най-Янга стараются поддерживать принципы этичного и ответственного рыболовства. У рыбаков есть список тех рыб, которые считаются редкими и которых надо отпускать назад в море, но это все это лишь одна сторона проблемы.

Вторая – это сокращение числа самих рыбаков, подобных Сукиту, поскольку такой одиночный промысел не интересен ни пхукетской молодежи, ни бизнесу. На этом фоне Сукит приветствуют идею рынка «Талад Чинг Пла».

«Базар стал туристической достопримечательностью. Для нас это очень хорошо, поскольку нам не нужно искать, где именно продавать улов. Лично я все реализую исключительно здесь, на этом рынке. Рыбу привозят на берег, тут же выкладывают на лотки... и она очень быстро с этих лотков исчезает», – широко улыбаясь говорит Сукит.