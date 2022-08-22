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Любителям на скорости проехаться по лужам пригрозили штрафами

На фоне продолжающихся дождей Департамент связей с общественностью Таиланда обратился к водителям с предупреждением о том, что неаккуратный проезд по луже может стать основанием для штрафа и даже тюремного заключения, если водой забрызгает другого участники дорожного движения или пешехода. Пострадавшим от таких действий ведомство порекомендовало обращаться в полицию.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 10:00 AM
Игнорирование безопасности других лиц на дороге и возможного вреда для них грозит тюремным сроком до трех месяцев и/или штрафом в размере от 2 до 10 тыс. бат. Фото: PR Department

Игнорирование безопасности других лиц на дороге и возможного вреда для них грозит тюремным сроком до трех месяцев и/или штрафом в размере от 2 до 10 тыс. бат. Фото: PR Department

Предупреждение было опубликовано на странице Департамента PR в Facebook и подкреплено ссылками на соответствующие статьи законов.

Так официальные лица отметили, что проезд через водную преграду без должного внимания к окружающим может быть расценен как «демонстрация вождения без учета безопасности других лиц и возможного ущерба им». Это попадает под действие статьи 43 Закона о дорожном движении, предусматривающей до трех месяцев тюрьмы и/или от 2 до 10 тыс. бат штрафа.

Если аналогичные действия привели к материальному ущербу другому лицу, то водитель может быть привлечен к ответственности уже в рамках уголовного дела. Статья 358 Уголовного кодекса Таиланда (причинение вреда имуществу) предусматривает до трех лет тюрьмы и/или до 6 тыс. бат штрафа, отметил Департамент PR.

Также человек, пострадавший от действий небрежного водителя, может подать против него гражданский иск и потребовать компенсации в соответствии со статьей 438 Гражданского и коммерческого кодекса Таиланда. Размер компенсации в данном случае устанавливает суд.

«Поэтому если с вами произошел инцидент такого рода, первым делом нужно записать или запомнить номера машины, либо снять их на фото или видео. Затем с имеющимися доказательствами нужно сразу обратиться в ближайший полицейский участок», – рекомендует RP-департамент лицам, пострадавшим от водителей, не снижающих скорость перед лужами.

«Водитель сам также должен быть осторожен. При езде в дождь или приближении к луже следует сбросить скорость, поскольку речь идет не только о создании неудобств другим людям, но и о риске дорожной аварии», – добавило ведомство.

 

 

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