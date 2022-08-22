Любителям на скорости проехаться по лужам пригрозили штрафами

На фоне продолжающихся дождей Департамент связей с общественностью Таиланда обратился к водителям с предупреждением о том, что неаккуратный проезд по луже может стать основанием для штрафа и даже тюремного заключения, если водой забрызгает другого участники дорожного движения или пешехода. Пострадавшим от таких действий ведомство порекомендовало обращаться в полицию.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 10:00 AM

Игнорирование безопасности других лиц на дороге и возможного вреда для них грозит тюремным сроком до трех месяцев и/или штрафом в размере от 2 до 10 тыс. бат. Фото: PR Department