Любителя ставок на футбол арестовали за серию ограблений

Полиция Пхукет-Тауна подтвердила арест мужчины, ограбившего жительницу Ко-Кэу две недели назад. Как выяснилось, это было не единственное преступление на его счету.

Новости Пхукета

31 Мая 2019, 09:50 AM

Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Житель Пхукета Чайрат Понгкэу был арестован вечером 29 мая у отеля в Патонге, сотрудником которого являлся. 40-летнего мужчину арестовали на основании судебного ордера, полученного полицией в ходе расследования дела об ограблении жительницы Ко-Кэу Понсаван Конклонг.

Как сообщалось ранее, женщина была ограблена 18 мая. Госпожа Конгклонг развешивала вещи перед домом, когда к ней подъехал мужчина на мотоцикле в шлеме с тонированным визором. Злоумышленник сперва представился сотрудником полиции и заявил, что ему нужно проверить дом жертвы на предмет наркотиков, а затем просто достал пистолет и потребовал, чтобы та отдала ему деньги и ценности. Добычей грабителя стали 2 тыс. бат наличными и золотое украшение стоимостью около 5 тыс. бат.

В ходе расследования полицейские связали подозреваемого с серией других преступлений на Пхукете, включая попытку кражи со взломом в поселке Srisuchat Village, попутку ограбления в Rock Garden Village, вооруженное ограбление магазина в Сапаме.

Дело против Чайрата Понгкэу в итоге включает серию эпизодов, классифицированных как ограбления и вооруженные ограбления, совершенные с использованием транспортного средства.

Как заявил полковник полиции Правит Анг-Чуан, после задержания господин Понгкэу не стал отрицать выдвинутые против него обвинения. По словам арестованного, на преступления его толкнула нехватка денег, вызванная серией проигрышей на футбольном тотализаторе.

Пистолет, с которым любитель азартных игр совершал ограбления, оказался страйкбольной пневматикой.