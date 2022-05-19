Луизу Ландграф пригласили в сборную Франции

У пхукетского спорта есть одна примечательная особенность, заключающаяся в том, что среди юных его представителей больше звезд, чем среди взрослых (если оставить за скобками ММА). Одно из таких дарований – восьмиклассница BISP Луиза Ландграф, которая недавно получила приглашение в сборную Франции по гольфу среди спортсменов до 14 лет.

Новости Пхукета

3 Июля 2022, 10:43 PM

Пхукетская гольфистка Луиза Ландграф на поле.

Пригласили Луизу, что не удивительно, после победы на International French U14 – Challenge Alexis Godillot 2022 в Golf de Chantilly (Vineuil) под Парижем, куда Луиза слетала в апреле, пользуясь пасхальными каникулами в школе. Выступление 13-летней гольфистки впечатлило тренеров национальной команды, а наличие у Луизы папы-француза обеспечило соблюдение формальных требований. Плюс за победу она получила билет на турнир Amundi Evian Golf Junior Masters, который пройдет в сентябре на полях Evian Golf Club.

Апрельское утро первого игрового дня в Париже встретило Луизу непривычными для пхукетской спортсменки 4°С, но это не сильно помешало ей бодро стартовать, пройдя 18 лунок за 76 ударов – на пять больше пара, но с отставанием всего в два удара от лидеров Дианы Касартелли и Констанции Детруа, то есть в первой тройке. Во втором раунде дела пошли еще лучше, и Луиза уложилась уже 70 ударов, сделав четыре берди при трех боуги. По итогам дня Луиза стала уже первой, поскольку обе ее соперницы ошиблись. Догнать пхукетскую спортсменку попыталась нидерландка Софи Ной, показавшая лучшие за весь турнир 68 ударов, но третий день остался опять за Луизой, которой потребовалось 72 удара при 77 у Софи.

Сейчас Луиза готовится к USA Summer Golf Tour, где ей предстоит за четыре недели выступить на четырех турнирах. Тур начнется 28 июня с Sean Foley Junior World Star of Golf в Лас-Вегасе, на котором пхукетская гольфистка уже побеждала год назад. Затем, 6-7 июля, пройдет FCG International Junior Championship в Сан-Макросе, а через неделю – IMG Academy Junior World Championship в Сан-Диего. Последним станет FCG Callaway Junior World Championship в Палм-Десерте 18-20 июля. Во время всего турне Луизу будут сопровождать родители. При этом уже в августе ее ждут сборы в составе сборной франции в Эвиане, а следом – еще два турнира уже на французских полях. Потом начнется учебный год в BISP.

«С первого дня, когда Луиза взяла в руки клюшку, мы всегда пообщряли и никогда не давили. Мы поддерживаем ее в том, что она хочет делать и что находит наиболее комфортным для себя. Ей просто нравится играть в гольф, так что мы с супругой с радостью помогаем ей продолжать», – говорит Марк Ландграф, отец талантливой пхукетской гольфистки.

В последние три года Луиза занималась с тренером Сирой Бунгуером, известным как Про Нун, также с ней работал Пават Прачумсрисакун (Про Гольф). Марк отмечает, что оба тренера многое сделали для развития таланта его дочери. Со стороны французского гольф-клуба Kempferhof Golf Club, в котором она состоит, спортсменку курируют Лорен Кабан и Тьерри Аббас.