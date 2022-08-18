Луиза Ландграф выступила на четырех турнирах в США

Пхукетская звезда гольф Луиза Ландграф продолжает уверенно идти к карьере профессиональной гольфистки. Во время летних каникул девушка приняла участие в четырех турнирах в США в возрастной группе 13-14 лет и вернулась из-за океана с новыми впечатлениями и новыми трофеями.

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Американское турне Луизы началось с непростого 18-часового перелета с Пхукета в Лос-Анджелес с пересадкой в Сингапуре, но и после него времени на отдых особо не было. Прибыв на западное побережье США, девушка с семьей отправилась в Лас-Вегас, где с 28 по 30 июля проходил турнир Sean Foley World Star Junior Golf Tournament.

Юные гольфисты играли на полях клуба Angel Park, причем погода оказалась непростой – жара до 45°C и сильный ветер не могли не сказаться на результатах спортсменов. Видимо, жизнь на Пхукете помогла девушке научиться справляться с капризами природы, поскольку Луизе удалось сконцентрироваться и выиграть турнир с впечатляющим отрывом от ближайшего преследователя в 13 ударов. В первом раунде был пар, во втором – +2, в третьем – +7. Таким образом пхукетская спортсменка уверенно выиграла уже второй Sean Foley World Star Junior Golf Tournament подряд.

Из Лас-Вегаса семья Ландграфов направилась в Калифорнию, где проходил FCG International Golf Junior Championship. Мероприятие принимал 6-7 июля St Mark Golf Club в Сан-Маркосе. Луиза закончила соревнования с итоговым результатом +3 (-1 в первом раунде, +4 во втором). В Сан-Маркосе семья Луизы встретилась с хорошими друзьями – Ким и Райаном Гринами, присутствие которых сделало американское турне, по их словам, намного приятнее.

Следующим пунктом на маршруте стал Country Club of Rancho Bernardo в Сан-Диего, то есть неподалеку. Там 12-14 июля проходил IMG Academy Junior World Championship, считающийся одним из самых престижных юниорских турниров по гольфу в мире. Результат Луизы – третье место с итогом -2 (-1 в первом раунде, -1 во втором и пар в третьем). Таким образом пхукетская гольфистка автоматически прошла отбор на чемпионат следующего года.

После Rancho Bernardo Луиза получила возможность сделать паузу в турнирах и сыграть в эксклюзивном калифорнийском Bridges Golf Club, где ранее проводились престижные соревнования Battle at The Bridges, в которых участвовали такие звезды, как Тайгер Вудс, Эрни Элс, Фил Микелсон и Серхио Гарсия.

Наконец, настал час финального турнира – FCG Callaway Junior World Championship в Desert Princess Country Club в городе Палм-Спрингс также в Калифорнии. Там Луиза снова стала третьей с итоговым показателем -9 (-5, -3 и -1 в первом, втором и третьем раундах соответственно).

Американское турне оказалось полезным опытом не только непосредственно в игровом плане, но и как пример напряженного расписания профессионального спортсмена, у которого турниры идут один за другим, притом что надо еще находить время на отдых и восстановление, общение с друзьями и близкими, знакомство с новыми местами.

Луиза вернулась на Пхукет к началу учебного года в British International School, где она занимается в школьной академии гольфа High Performance Golf Academy. Кроме того, Луиза – член клубов Loch Palm, Red Mountain и Phuket Country Club; ее основным тренером по-прежнему является Пават Прачумсрисакун, известный как Про Гольф. Также с ней работают французские профессионалы из Le Kempferhof Golf Club Лоран Кабан и Тьерри Аббас. Ранее в этом году, как мы писали, Луиза получила приглашение в сборную Франции по гольфу в возрасте до 14 лет.

Девушка планирует принять участие в ряде региональных и национальных тайских турниров, а в сентябре отправиться во Францию на Amundi Evian Junior Cup, который пройдет 20-22 сентября на полях Masters Course в курортном городке Эвиан-ле-Бен. Что касается США, то туда Луиза намерена вернуться в 2023 году и принять участие уже в шести турнирах, включая те четыре, на которых выступала этим летом.