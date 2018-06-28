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Луиза Ландграф сыграет в Америке

Пхукетская гольфистка Луиза Ландграф выступит на двух турнирах по гольфу в США

7 Июля 2018 13:00:00

Для тех, кто следит за новостями, не секрет, что Пхукет успешнее в детском и юношеском спорте, чем во взрослом. Очередной шанс проявить себя на мировой спортивной арене остров получит в середине июля, когда 9-летняя местная гольфистка Луиза Ландграф будет выступать на турнирах IMG Golf Junior World Championship и Junior World Stars of Golf Championship в США.

К поездке в Америку воспитанница школы Headstart подходит в хорошей форме. В мае она одержала победу на турнире Ассоциации гольфа Таиланда TGA Central Thailand Junior Golf Ranking в Лопбури, а буквально пару недель назад – на аналогичных соревнованиях в Прачинбури. Сейчас она возглавляет рейтинг гольфисток-юниоров TGA в возрастной группе 9-10 лет.

Международный турнир IMG Golf Junior World Championship в Сан-Диего, на котором Луиза будет выступать 10-12 июля, ежегодно собирает около 1200 участников из 50 с лишним стран. В своей возрастной группе спортсменка будет одной из самых юных, и отец Луизы отмечает, что хорошим результатом для девочки станет попадание в первыю десятку. В предыдущие годы ей это вполне удавалось: на турнире IMG в 2015 году она была четвертой, а в 2017 году – пятой.

Через неделю после этих соревнований Луиза намерена выступить на Junior World Stars of Golf Championship в Лас Вегасе, где соберутся около 2000 молодых гольфистов со всего мира.

К соревнованиям Луиза Ландграф готовится в Phuket International Golf Academy, тренирует девушку тайский специалист, известный как Про Панк. Тренер работает с девушкой с того момента, когда ей было всего четыре года. По его оценкам, на двух упомянутых выше международных турнирах ей вполне по силам войти в первую тройку. Про Панк подчеркивает, что это реалистичный прогноз, основанный на общем уровне Луизы.

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