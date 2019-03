Дата/Время начала: 30 Марта 2019, 04:00 PM - 30 Марта 2019, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

За пять лет, прошедших с первого бургерного конкурса, проект Phuket's Best Burger превратился в одно из самых любимых островом мероприятий. В этом году фестиваль бургеров пройдет в марине Boat Lagoon в субботу, 30 марта, и соберет лучших рестораторов и шеф-поваров Пхукета, чтобы выяснить, чьи бургеры самые лучшие на острове. Главный приз конкурса Phuket’s Best Burger 2019 Dare to Dream ждет своего обладателя.