Лучший бургер Пхукета 2019: Что внутри? В чем секрет? Где попробовать?

На Пхукете прошел очередной конкурсе Phuket's Best Burger. Мы поговорили с авторами бургеров-победителей и готовы поделиться информацией с читателями.

Эми Брайэнт

Лучший бургер Пхукета

О бургере

Завоевать награду – это одно, но получить сразу две в течение первых месяцев после открытия заведения – совсем другое. Это уже признак ресторана, претендующего на место в высшей лиги. И название этого ресторана – Prime Burger. На конкурсе Phuket’s Best Burger 2019 их говяжий бургер под названием «Стокгольм» занял первое место в основной категории, а бургер с сыром халлуми – второе среди вегетарианских.

Швед Тобиас Гарней открыл ресторан Prime Burger в Патонге в середине февраля. Все бургеры в меню носят названия различных городов, а ингредиенты подобраны в соответствии с кулинарными особенностями разных уголков планеты. «Бангкок» – с чили-майонезом, «Париж» – с дижонской горчицей, «Лондон» – с чеддером и жареным луком. Каждый бургер можно заказать с одной, двумя и даже тремя котлетами. На гарнир – картошка, салаты и другая классика. С напитками в заведении также все в порядке.

Владелец заведения – родом из Стокгольма, и названный в честь его родины бургер в заведении является бестселлер. Котлета для него готовится по простой, но эффективной технологии «смэш»: фарш скатывается в шар, после чего плющится в котлету одним ударом лопаточки. Впрочем, вместо обычной лопаточки в заведении Тобиаса используется специальный «смэшер», стальной пресс круглой формы с рукояткой и ребристой поверхностью.

Котлета быстро обжаривается, чтобы поверхность покрылась аппетитной корочкой (да здравствуют благородные продукты реакции Майяра), а соки по-прежнему остались внутри. Затем мясо отправляется внутрь слегка поджаренной булочки (разумеется, собственной выпечки) вместе с американским сыром, горчицей, маринованным огурчиками, маринованным красным луком, помидором и салатным листом. Довершается композицию фирменный соус Prime Burger.

Тобиас утверждает, что никаких секретов в приготовлении супер-бургера нет. Залог успеха – качественные ингредиенты, прежде всего, мясо. В «Стокгольме» используется австралийский Ангус травяного откорма в соотношении 70% толстого края (чак) на 30% грудинки (брискет). Свежий фарш в заведении готовят каждый день.

Вердикт жюри

«Котлета была просто превосходная: поджаристая снаружи, сочная, но не жирная внутри, идеально приправленная. Кроме того, надо отметить и свежесть всех ингредиентов. Это был прекрасно сбалансированный бургер, с нотками креативности в соусе собственного приготовления», – Винсент Мьюли, шеф и владелец ресторана Le Winch.

Где попробовать

Prime Burger находится на уровне B1 торгового центра Central Patong. Адрес: 198/9 Rat Uthit 200, Pi 1 Rd, Patong, Kathu, 83150. www.primeburger.co.th/ 093 583 8700. Часы работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.

Лучший вегетарианский

О бургере

Номинация Phuket’s Best Vegetarian/Vegan Burger была добавлена в программу конкурса впервые в этом году. Часть публики, разумеется, отнеслась к ее появлению с изрядным скепсисом, но те, кто рискнул попробовать участвовавшие бургеры, были вынуждены взять слова назад.

Le Meridien Phuket Beach Resort участвовал в конкурсе и в классической номинации, и в вегетарианской. В первой отель представил бургер с жареным в кляре крабом, клешни которого (мягкие и потому съедобные) выглядывали из разрезанной булочки и выглядели весьма впечатляюще. Впрочем, победу гостинице все же принес второй бургер, в котором ни мяса, ни даров моря не было вовсе.

Вегетарианский бургер Le Meridien создал тайский шеф Конравит Чанчаронсин, работающий под началом исполнительного шеф-повара Ганса Кахрса, отвечающего за все десять баров и ресторанов люксового отеля, а также за обслуживание в номерах, кейтеринг и банкеты. Вегетарианский бургер стал отражение всех представленных в отеле кухонь (европейский, индийской, тайской), а подача демонстрировала, что и с эстетическим чувством у Le Meridien все по-прежнему прекрасно.

Извечная проблема вегетарианских бургеров – сухая котлета. Пользуясь тем, что бургеру не обязательно быть веганским, шеф Конравит решил задачу при помощи добавленной прямо в котлету смеси пармезана и моцареллы, а также обжарки на сковороде, а не на гриле. В итоге расплавившийся сыр обеспечил котлете желанную сочность, а сама она состояла из смеси нута, батата, кешью, кедровых орешков, авокадо, шпината и корня кориандра.

В качестве булочки шеф-повар выбрал французский бриошь (явная отсылка к французской кухне), куда вместе с котлетой отправились салатный лист, помидоры и еще немного сыра.

Влияние тайской кухни чувствовалось в соусе с базиликом и перцем, а также в подаче. Тарелку украшали листья базилика и мяты, прочая зелень, а также цветки клитории, из которой готовится знаменитый тайский синий чай. При этом всю зелень шеф взялся с собственного огорода Le Meridien, разбитого недавно на пустовавшем ранее участке отельного комплекса.

В ближайшее время этот вегетарианский бургер должен войти в меню трех из десяти ресторанов Le Meridien: Tonson Restaurant and Bar, La Fiamma и Beach Barbecue.

Вердикт жюри

«Перед конкурсом все судьи согласились, что мы будет оценивать качество бургеров, а не креативные и модные изыски. В кулинарии сложно найти идеальный баланс качества, точности и знаний, они справились с этим хорошо, очень хорошо», – Винсент Мьюли, шеф и владелец ресторана Le Winch.

Где попробовать

Le Meridien Phuket Beach Resort находится на прибрежной дороге между Кароном и Патонгом, адрес: 29 Soi Karon Nui, Karon, 83100. lemeridienphuketbeachresort.com. +66 76 370 100. Часы работы отельных ресторанов отличаются. Ищите информацию на сайте.