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Лучший бургер Пхукета 2019: Что внутри? В чем секрет? Где попробовать?

На Пхукете прошел очередной конкурсе Phuket's Best Burger. Мы поговорили с авторами бургеров-победителей и готовы поделиться информацией с читателями.

Эми Брайэнт

12 Мая 2019, 09:03 AM
«Стокгольм» от Prime Burger, лучший бургер Пхукета 2019 года.

«Стокгольм» от Prime Burger, лучший бургер Пхукета 2019 года.

Вегетарианский бургер отеля Le Meridien, лучший вегетарианский бургер Пхукета 2019 года.

Вегетарианский бургер отеля Le Meridien, лучший вегетарианский бургер Пхукета 2019 года.

Лучший бургер Пхукета

О бургере

Завоевать награду – это одно, но получить сразу две в течение первых месяцев после открытия заведения – совсем другое. Это уже признак ресторана, претендующего на место в высшей лиги. И название этого ресторана – Prime Burger. На конкурсе Phuket’s Best Burger 2019 их говяжий бургер под названием «Стокгольм» занял первое место в основной категории, а бургер с сыром халлуми – второе среди вегетарианских.

Швед Тобиас Гарней открыл ресторан Prime Burger в Патонге в середине февраля. Все бургеры в меню носят названия различных городов, а ингредиенты подобраны в соответствии с кулинарными особенностями разных уголков планеты. «Бангкок» – с чили-майонезом, «Париж» – с дижонской горчицей, «Лондон» – с чеддером и жареным луком. Каждый бургер можно заказать с одной, двумя и даже тремя котлетами. На гарнир – картошка, салаты и другая классика. С напитками в заведении также все в порядке.

Владелец заведения – родом из Стокгольма, и названный в честь его родины бургер в заведении является бестселлер. Котлета для него готовится по простой, но эффективной технологии «смэш»: фарш скатывается в шар, после чего плющится в котлету одним ударом лопаточки. Впрочем, вместо обычной лопаточки в заведении Тобиаса используется специальный «смэшер», стальной пресс круглой формы с рукояткой и ребристой поверхностью.

Котлета быстро обжаривается, чтобы поверхность покрылась аппетитной корочкой (да здравствуют благородные продукты реакции Майяра), а соки по-прежнему остались внутри. Затем мясо отправляется внутрь слегка поджаренной булочки (разумеется, собственной выпечки) вместе с американским сыром, горчицей, маринованным огурчиками, маринованным красным луком, помидором и салатным листом. Довершается композицию фирменный соус Prime Burger.

Тобиас утверждает, что никаких секретов в приготовлении супер-бургера нет. Залог успеха – качественные ингредиенты, прежде всего, мясо. В «Стокгольме» используется австралийский Ангус травяного откорма в соотношении 70% толстого края (чак) на 30% грудинки (брискет). Свежий фарш в заведении готовят каждый день.

Вердикт жюри

«Котлета была просто превосходная: поджаристая снаружи, сочная, но не жирная внутри, идеально приправленная. Кроме того, надо отметить и свежесть всех ингредиентов. Это был прекрасно сбалансированный бургер, с нотками креативности в соусе собственного приготовления», – Винсент Мьюли, шеф и владелец ресторана Le Winch.

Где попробовать

Prime Burger находится на уровне B1 торгового центра Central Patong. Адрес: 198/9 Rat Uthit 200, Pi 1 Rd, Patong, Kathu, 83150. www.primeburger.co.th/ 093 583 8700. Часы работы: ежедневно с 11:00 до 23:00.

 

Лучший вегетарианский

О бургере

Номинация Phuket’s Best Vegetarian/Vegan Burger была добавлена в программу конкурса впервые в этом году. Часть публики, разумеется, отнеслась к ее появлению с изрядным скепсисом, но те, кто рискнул попробовать участвовавшие бургеры, были вынуждены взять слова назад.

Le Meridien Phuket Beach Resort участвовал в конкурсе и в классической номинации, и в вегетарианской. В первой отель представил бургер с жареным в кляре крабом, клешни которого (мягкие и потому съедобные) выглядывали из разрезанной булочки и выглядели весьма впечатляюще. Впрочем, победу гостинице все же принес второй бургер, в котором ни мяса, ни даров моря не было вовсе.

Вегетарианский бургер Le Meridien создал тайский шеф Конравит Чанчаронсин, работающий под началом исполнительного шеф-повара Ганса Кахрса, отвечающего за все десять баров и ресторанов люксового отеля, а также за обслуживание в номерах, кейтеринг и банкеты. Вегетарианский бургер стал отражение всех представленных в отеле кухонь (европейский, индийской, тайской), а подача демонстрировала, что и с эстетическим чувством у Le Meridien все по-прежнему прекрасно.

Извечная проблема вегетарианских бургеров – сухая котлета. Пользуясь тем, что бургеру не обязательно быть веганским, шеф Конравит решил задачу при помощи добавленной прямо в котлету смеси пармезана и моцареллы, а также обжарки на сковороде, а не на гриле. В итоге расплавившийся сыр обеспечил котлете желанную сочность, а сама она состояла из смеси нута, батата, кешью, кедровых орешков, авокадо, шпината и корня кориандра.

В качестве булочки шеф-повар выбрал французский бриошь (явная отсылка к французской кухне), куда вместе с котлетой отправились салатный лист, помидоры и еще немного сыра.

Влияние тайской кухни чувствовалось в соусе с базиликом и перцем, а также в подаче. Тарелку украшали листья базилика и мяты, прочая зелень, а также цветки клитории, из которой готовится знаменитый тайский синий чай. При этом всю зелень шеф взялся с собственного огорода Le Meridien, разбитого недавно на пустовавшем ранее участке отельного комплекса.

В ближайшее время этот вегетарианский бургер должен войти в меню трех из десяти ресторанов Le Meridien: Tonson Restaurant and Bar, La Fiamma и Beach Barbecue.

Вердикт жюри

«Перед конкурсом все судьи согласились, что мы будет оценивать качество бургеров, а не креативные и модные изыски. В кулинарии сложно найти идеальный баланс качества, точности и знаний, они справились с этим хорошо, очень хорошо», – Винсент Мьюли, шеф и владелец ресторана Le Winch.

Где попробовать

Le Meridien Phuket Beach Resort находится на прибрежной дороге между Кароном и Патонгом, адрес: 29 Soi Karon Nui, Karon, 83100. lemeridienphuketbeachresort.com. +66 76 370 100. Часы работы отельных ресторанов отличаются. Ищите информацию на сайте.

 

 

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