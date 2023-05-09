Луч надежды. Пхукет смог общими усилиями отправить находящегося в коме ребенка к врачам в Бангкок

Семья десятилетнего Даниэля Андреева получила надежду на то, что находящийся в коме мальчик вернется к жизни. Пхукетское сообщество и люди со всего мира вместе организовали и оплатили транспортировку пережившего клиническую смерть ребенка в Бангкок. Сейчас он находится в одной из лучших больниц столицы, но семье все еще нужна поддержка – материальная и не только.

Новости Пхукета

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Даниэлю удалось попасть к врачам, которые имеют шанс вернуть его к жизни, но это потребует времени, сил, удачи и денег. Фото: Help Daniel Group

Десятилетний украинец Даниэль был госпитализирован 2 мая после того, как утонул в бассейне у своего дома и был реанимирован, когда провел уже 10 минут в состоянии клинической смерти. За это время мозг ребенка получил серьезные повреждения, но шансы на выход из комы не потеряны.

После происшествия Даниэля доставили в Vachira Phuket Hospital, но 7 мая его удалось транспортировать в Бангкок специальным медицинским рейсом. Полет прошел благополучно, Даниэля приняла больница Samitivej Hospital, его спасением занимаются профильные специалисты, имеющие все ресурсы для того, чтобы шансы ребенка были максимальными.

Именно этому, транспортировке в Бангкок, был посвящен первый этап кампании по спасению мальчика, в которой участвовали люди самых разных национальностей: украинцы, россияне, тайцы и многие другие. Следующая цель – сбор средств на продолжение лечения, поскольку имеющаяся у ребенка страховка такого не покрывает.

Результаты анализов и обследований в Samitivej Hospital не принесли чудес, но подарили надежду всем переживающим за Даниэля, в первую очередь – его матери Людмиле Андреевой, переехавшей на Пхукет с сыном и дочерью из Одессы после 24 февраля 2022 года (отец остался в Украине).

«Тело начинает само себя держать в средних показателях, усвоение питания увеличилось в четыре раза. Вирусных и бактериальных инфекций в анализах нет, поэтому антибиотик снимают. Давление и сердце в норме, но мозг пока молчит. В среду (10 мая) снова будут консилиумом делать выводы на текущий момент и оценивать прогнозы», – передала Людмила сводку о состоянии Даниэля в понедельник, 8 мая.

Матери сейчас в круглосуточном режиме помогает многонациональная команда волонтеров, среди которых есть и знакомые с Даниэлем люди, и те, кто узнал о нем из новостей. Людмила, и окружающая ее команда признаются, что поражены масштабом поддержки, которую оказало им сообщество Пхукета.

«Беда всегда приходит неожиданно. Мы искренне желаем каждому никогда не столкнуться с подобным, но мы также хотим, чтобы вы знали, что этот мир добр, и люди всегда протянут вам руку помощи. В каком бы уголке планеты и по какой бы причине вы ни оказались в беде. И поддержка особенно важна, когда с неподъемными трудностями ты сталкиваешься один на один, в чужой стране, где нет родных и друзей», – заявила группа «Поможем Дане» в обращении ко всем, переживающим за мальчика.

«Сегодня иногда кажется, что наш голос или наша помощь не столь значимы, чтобы что-то изменить. Но это не так. Каждый рубль, гривна, доллар или бат, поступающие на счет мамы, каждый репост и статья вселяют в нас все большую веру в людей и доброту, и дают Дане шанс вернуться домой. Огромное спасибо вам за это», – поблагодарили волонтеры.

Сейчас у семьи Даниэля и всех переживающих за него появилась надежда, но этой надежде еще только предстоит воплотиться в чудо, которого все желают. Возвращение мальчика к жизни потребует сложной борьбы, долгого времени, профессионализма тайских медиков, удачи и просто денег.

Команда «Поможем Дане» подчеркивает, что значение имеет даже самая скромная сумма. Пожертвование в совершенно любом размере можно перевести напрямую на счет матери по следующим реквизитам:

Account number: 264-4-690-857

Bank name: Bangkok Bank

Account holder: Liudmyla Andreieva

Связаться с группой «Поможем Дане» можно через сайт HelpDaniel.ru. Также там можно узнать о других вариантах перевода средств и о том, как помочь иными способами. Организаторы кампании по спасению ребенка регулярно публикуют отчеты о поступлениях и расходовании денег.