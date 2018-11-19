Лой Кратонг отметят в Таиланде 22 ноября

Пхукет готовится отметить праздник Лой Кратонг, выпадающий на полнолуние 12 месяца по лунному календарю.

Новости Пхукета

19 Ноября 2018, 10:37 AM

Фото: Архив The Phuket News

Вечером 22 ноября жители Пхукета соберутся у местных водоемов, чтобы отпустить в плавание цветочные лодочки-кратонги. Считается, что уплывающий кратонг уносит с собой все дурные мысли и события прошедшего года, позволяя оставить в прошлом все невзгоды и начать жизнь с чистого листа. С той целью в Лой Кратонг запускают и летающие фонарики.

Популярные места празднования Лой Кратонга на Пхукете – большой парк в Сапан-Хине, озеро у пляжа Най-Харн, озеро у пляжа Карон, пирс в Чалонге, пляж Патонг. На момент подготовки материала программу праздничных мероприятий озвучил только муниципалитет Раваи, планирующий провести недельную ярмарку у упомянутого выше озера (19-23 ноября). Другие муниципалитеты пока ничего не анонсировали.