Mai Khao Beach Condominium
Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Лой Кратонг отметят в Таиланде 22 ноября

Пхукет готовится отметить праздник Лой Кратонг, выпадающий на полнолуние 12 месяца по лунному календарю.

Новости Пхукета

19 Ноября 2018, 10:37 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Вечером 22 ноября жители Пхукета соберутся у местных водоемов, чтобы отпустить в плавание цветочные лодочки-кратонги. Считается, что уплывающий кратонг уносит с собой все дурные мысли и события прошедшего года, позволяя оставить в прошлом все невзгоды и начать жизнь с чистого листа. С той целью в Лой Кратонг запускают и летающие фонарики.

Популярные места празднования Лой Кратонга на Пхукете – большой парк в Сапан-Хине, озеро у пляжа Най-Харн, озеро у пляжа Карон, пирс в Чалонге, пляж Патонг. На момент подготовки материала программу праздничных мероприятий озвучил только муниципалитет Раваи, планирующий провести недельную ярмарку у упомянутого выше озера (19-23 ноября). Другие муниципалитеты пока ничего не анонсировали.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Военные пригрозили ответственностью бизнесу, на чьей территории продают контрафакт
Полиция подтвердила сообщения об убийстве туристом из Китая своей жены на Пхукете
Четыре человека задержаны в Чалонге за хранение оружия и наркотиков
Кампания в СМИ в преддверии «Семи дней опасности на дорогах» стартует с задержкой
На Пхукете зафиксировали вспышку вируса чикунгунья
Водитель туристического минивэна попал в аварию на второй день работы
Мотоцикл жительницы Пхукета сгорел, не дождавшись ремонта
У жителя Пхукета изъяли кустарный «мушкет»
Пожар в Вичите нанес ущерба на 300 тыс. бат
Губернатор распорядился повысить безопасность на ремонтируемой трассе Чалонг-Ката
Таиланд остался в первой десятке стран мира с самыми опасными дорогами
Житель Ко-Кэу покончил с собой на почве ревности
На водохранилище Банг-Ньеу пропал рыбак
Подобранный на Най-Янге дельфин умер в PMBC
Понедельник, 10 декабря, будет нерабочим днем в Таиланде
Dream Beach Club
ZUMA Restaurant
777 Beach Condo
Thai Residential
EPL Prediction Competition 2018-2019

 