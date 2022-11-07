Лой Кратонг отметят 8 ноября на Пхукете. Что нужно знать о празднике и где его отпраздновать

Таиланд готовится отметить Лой Кратонг, один из наиболее известных тайских праздников, который любят и местные жители, и иностранцы. В полнолуние 12 месяца по всей стране миллионы цветочных лодочек-кратонгов будут запущены в реки, озера и другие водоемы. У жителей Пхукета, конечно, есть свои любимые места для запуска кратонгов.

Роман Воробьев

История Лой Кратонга уходит корнями в глубокую древность, так что праздник успел собрать в себе несколько взаимодополняющих смыслов и значений. В нем есть и отголоски древних анималистических верований, когда люди обожествляли силы природы; есть следы индуистских ритуалов поклонения богине воды Ганге; имеется собственная сиамская традиция, связанная с именем Нанг Ноппамас, королевы-консорта правителя Сукхотая, жившей в XIII веке.

Считается, что именно Нанг Ноппамат отправила в плавание первую лодочку-кратонг в ее современном виде. И до сих пор неотъемлемой частью праздника является конкурс красоты, носящий ее имя и проводящийся минимум со времен Рамы III, правившего в первой половине XIX столетия

На севере Таиланда существует своя традиция празднования. Там в полнолуние 12 месяца по тайскому лунному календарю (второго месяца по лунному календарю Ланны) отмечают праздник Йи Пенг, в ходе которого в небо запускают летающие фонари кхом лой. Зрелище это очень красиво, но сам ритуал запуска фонариков в какой-то момент стал настолько массовым, что властям приходится его ограничивать из опасений пожаров и рисков для авиации. Предупреждение о том, что фонарики нельзя запускать в районе аэропорта, было опубликовано и на Пхукете, хотя для местных жителей главным символом праздника все же является лодочка-кратонг.

Традиционные, настоящие кратонги всегда делались из натуральных материалов и, конечно, собственными руками. В конце XX века стали популярны покупные лодочки из пластика, но сейчас традиция берет верх снова. Смастерить красивый кратонг – часть празднования, а поклоняться воде и просить ее об очищении, но при этом отправлять в плавание покупную пластиковую поделку – по меньшей мере странно, не говоря уже о том, что пластика в водоемах и без того достаточно. Едва ли богиня Ганга оценит такой ритуальный жест, да и Королева Нанг Ноппамат свой кратонг делала сама.

Классическая основа кратонга – диск, вырезанный из бананового стебля. По окружности он обрамляется листьями того же банана, затем украшается цветами. Часто в центр ставится свечка или благовонные палочки. Некоторые прячут в кратонге прядь волос или срезанный ноготь, чтобы вода точно унесла их беды и невзгоды. Влюбленные запускают лодочки в воду, держа друг друга за руки и загадывая желание никогда не расставаться.

В последнее время кратонги часто делают на основе диска из плотного теста, чтобы лодочка в конце своего плавания накормила рыб. Впрочем, едва ли в этом есть смысл, когда кратонг запускается не в деревенскую речку, а в городской канал или озеро в парке. После праздника эти водоемы в любом случае чистят, поскольку кратонгов слишком много.

На Пхукете немало популярных мест, где в полнолуние 12 месяца люди запускают в воду цветочные лодочки и загадывают желания. Фактически свои локации есть в каждом районе: озеро у пляжа Най-Харн, пруды в парке Рамы IX, пирс в Чалонге, парк с озером у старой винокурни в Кату, озеро в северной части пляжа Карон, муниципальный парк в Срисунтхорне, озера пхукетской Лагуны. Естественно, популярен и Сапан-Хин, где праздник традиционно сопровождается большой ярмаркой. Также ярмарки обычно проходят у пляжа Най-Харн и в Чалонге (в этом году – на Soi Palai, где есть своя набережная и пирс). Впрочем, школьникам ничего не мешает запустить кратонг в школьном бассейне, а вечер – еще один, под полной луной в ближайшем парке.