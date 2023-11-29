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Лой Кратонг и муай тай могут пополнить список культурного наследия ЮНЕСКО

Правительство Таиланда продолжает работу над присвоением статуса объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО тайскому боксу и празднику Лой Кратонг. До конца марта 2024 года документы должны быть поданы на утверждение кабмином и в том же году направлены в ЮНЕСКО, сообщила PR-служба правительства Таиланда.

Новости Пхукета

29 Ноября 2023, 03:00 PM
Таиланд планирует в следующем году завершить работу над заявкой в ЮНЕСКО о признании объектами наследия тайского бокса и праздника Лой Кратонг. Фото: Nong Khaiwan

Таиланд планирует в следующем году завершить работу над заявкой в ЮНЕСКО о признании объектами наследия тайского бокса и праздника Лой Кратонг. Фото: Nong Khaiwan

Процесс подготовки документов для подачи заявки на присвоение статуса объектов культурного наследия тайскому боксу и празднику Лой Кратонг завершен на 70%, заявил глава Департамента развития культуры Ковит Пхакамат.

Таиланд планирует подать заявку в ЮНЕСКО в следующем году, но сам процесс рассмотрения документов и принятия решения, как правило, занимает от трех до пяти лет.

Нематериальное культурное наследие – довольно новое понятие в официальном лексиконе ЮНЕСКО. Концепция появилась в 1990-х годах прошлого столетия, а соответствующая конвенция была подписана только в 2003 года. Причем России и США документ до сих пор не подписали.

ЮНЕСКО признает следующие виды нематериального культурного наследия:

  • Устные традиции и формы выражения, включая сам язык;
  • Исполнительские искусства (пение, танцы, театр);
  • Обряды, праздники, обычаи и ритуалы;
  • Знания и обычая, относящиеся к природе и вселенной;
  • Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.

По состоянию на 2023 год Таиланд был представлен в списке объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО тремя пунктами:

  • Кхон, королевский театр танца в масках (кхон);
  • Нуад тай, искусство тайского массажа;
  • Нора, театр танца из южного Таиланда

Королевский театр танца кхон получил статус объекта нематериального культурного наследия Таиланда самым первым – в 2018 году. В 2019 году в список был добавлен тайский массаж, а в 2021 – танцевальный театр нора.

 

 

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