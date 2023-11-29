Лой Кратонг и муай тай могут пополнить список культурного наследия ЮНЕСКО

Процесс подготовки документов для подачи заявки на присвоение статуса объектов культурного наследия тайскому боксу и празднику Лой Кратонг завершен на 70%, заявил глава Департамента развития культуры Ковит Пхакамат.
Таиланд планирует подать заявку в ЮНЕСКО в следующем году, но сам процесс рассмотрения документов и принятия решения, как правило, занимает от трех до пяти лет.
Нематериальное культурное наследие – довольно новое понятие в официальном лексиконе ЮНЕСКО. Концепция появилась в 1990-х годах прошлого столетия, а соответствующая конвенция была подписана только в 2003 года. Причем России и США документ до сих пор не подписали.
ЮНЕСКО признает следующие виды нематериального культурного наследия:
- Устные традиции и формы выражения, включая сам язык;
- Исполнительские искусства (пение, танцы, театр);
- Обряды, праздники, обычаи и ритуалы;
- Знания и обычая, относящиеся к природе и вселенной;
- Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
По состоянию на 2023 год Таиланд был представлен в списке объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО тремя пунктами:
- Кхон, королевский театр танца в масках (кхон);
- Нуад тай, искусство тайского массажа;
- Нора, театр танца из южного Таиланда
Королевский театр танца кхон получил статус объекта нематериального культурного наследия Таиланда самым первым – в 2018 году. В 2019 году в список был добавлен тайский массаж, а в 2021 – танцевальный театр нора.