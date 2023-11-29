Лой Кратонг и муай тай могут пополнить список культурного наследия ЮНЕСКО

Правительство Таиланда продолжает работу над присвоением статуса объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО тайскому боксу и празднику Лой Кратонг. До конца марта 2024 года документы должны быть поданы на утверждение кабмином и в том же году направлены в ЮНЕСКО, сообщила PR-служба правительства Таиланда.

Новости Пхукета

29 Ноября 2023, 03:00 PM

Таиланд планирует в следующем году завершить работу над заявкой в ЮНЕСКО о признании объектами наследия тайского бокса и праздника Лой Кратонг. Фото: Nong Khaiwan