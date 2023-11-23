Лой Кратонг. Где и как праздновать на Пхукете

Таиланд готовится отметить Лой Кратонг. Сам праздник в этом году выпал на 27 ноября, но приуроченные к нему ярмарки в Срисунтхорне и на Най-Янге начнутся уже завтра, 25 ноября. Фотографии замусоренных после праздника каналов все уже видели, но каждый может внести свой вклад в то, чтобы слава Лой Кратонг была доброй. Во-первых, еа Пхукете есть устоявшиеся места празднования, где запуск кратонгов не только сопровождается культурной программой, но и сами лодочки по утру будут выловлены из воды муниципальными служащими. Во-вторых, каждый может проследить, чтобы его кратонг был из натуральных материалов и, по возможности, без металла.

Новости Пхукета

24 Ноября 2023, 09:00 AM

Конкурс кратонгов в Кату в 2022 году. Фото: Kathu Municipality

Главные места празднования: Пхукет-Таун – Парк Рамы IX;

Чалонг – Храм Wat Tai;

Вичит – Устье клонга Мудонг;

Раваи – Озеро у пляжа Най-Харн;

Карон – Озеро Нонг-Харн;

Кату – Парк у старой вискикурни;

Патонг – Участок пляж у выхода с Банглы;

Камала – Парк у пляжа;

Чернг-Талей – Laguna Grove;

Срисунтхорн – Озеро Банг-Маруан;

Тхепкрасаттри – Лэм-Сай;

Саку – Пляж Най-Янг;

Май-Кхао – Мост Сарасин

В понедельник, 27 ноября, стар и млад, таец и фаранг по всему Таиланду будут отмечать Лой Кратонг – прекрасный праздник, который искренне любят даже самые скептичные экспаты, старательно избегающие прочих фестивалей.

Как и апрельский Сонгкран, ноябрьский Лой Кратонге в последние годы активно коммерциализируется, но ему пока везет сохранять свое очарование и исконные смыслы. Слишком красивой и при этом понятной является традиция запускать в плавание цветочные лодочки со свечками под полной луной.

Уплывающая лодочка, которая и носит именуется кратонгом, уносит с собой беды и невзгоды, обещает исполнение желаний и очищение, передает поклон богам воды.

Лой Кратонг отмечается в Таиланде в полнолуние 12 месяца по лунному календарю, но праздник не является ни буддистским, ни индуистским, ни языческим. В нем переплелись самые разные верования и культурные традиции, составляющие неотъемлемую часть тайскости.

В вечернем запуске кратонгов слышатся и отголоски древних анималистических верований, когда люди обожествляли силы природы,и следы индуистских ритуалов поклонения богине воды Ганге. Имеется собственная сиамская традиция, связанная с именем Нанг Ноппамат, королевы-консорта правителя Сукхотая из XIII века. Считается, что именно она отправила в плавание первую лодочку-кратонг в ее современном виде. И до сих пор неотъемлемой частью праздника является конкурс красоты, носящий ее имя и проводящийся минимум со времен Рамы III.

Традиции, о которых стоит помнить

Традиционно кратонги всегда делались из натуральных материалов и только собственными руками. В конце XX века на какое-то время стали популярны покупные лодочки из пластика, но сейчас традиция берет верх снова. Смастерить красивый кратонг – часть празднования, а поклоняться воде и просить мать-природу об очищении, но при этом отправлять в плавание кусок пластика – сомнительная идея. Едва ли богиня Ганга оценит такой ритуальный жест, да и Королева Нанг Ноппамат свой кратонг делала сама.

Еще один важный момент – запускать кратонги все-таки лучше там, где их на следующее утро смогут собрать муниципальные служащие. Нет хуже зрелища после праздника, чем замусоренный кратонгами пляж. К тому же, это противоречит идее того, что цветочный плотик должен унести с собой все дурное, что случилось с человеком в ушедшем году.

Основа кратонга – диск из бананового стебля. По окружности он обрамляется листьями того же банана, затем украшается цветами. В центр ставятся свечка и благовонные палочки. Некоторые прячут в кратонге прядь волос, срезанный ноготь, записку. Не возбраняется загадать желание перед тем, как отправить лодочку в путь под полной луной.

Места празднования на Пхукете

На Пхукете немало популярных мест, где в полнолуние 12 месяца люди запускают в воду цветочные лодочки и загадывают желания. Главный Лой Кратонг в этом году проходить в парке Рамы IX (Suan Luang Park) в Пхукет-Тауне. Девиз фестиваля можно вольно перевести как «Путешествие в прошлое под полной луной», так что гостям следует ждать 27 ноября традиционной тайской музыки, танцев и, конечно, нарядов.

Мероприятие начнется в 17:30, главным событием будет конкурс красоты среди девочек «Нонг Ноппамат», к которому местные жители относятся очень серьезно. Естественно, тайский праздник не обходится без еды и музыки. Приходить рекомендуется отдохнувшими, но слегка проголодавшимися.

Традиционно большой и по-хорошему «сельский» Лой Кратонг проводит муниципалитет Срисунтхорна, место празднования – парк у озера Банг-Маруан. В этом году к нему будет приурочен трехдневный карнавал с 25 по 27 ноября, начало – в 17:00 (анонс здесь).

Еше одна трехдневная ярмарка, но с 12:00 до 24:00 будет проходить в эти же числа на пляже Най-Янг. Организатором выступает административная организация Саку (анонс здесь).

Очень приятный Лой Кратонг организует муниципалитет Чалонга. К тому же и самой госпоже-мэру Тханапорн Онгcантипхап традиционный наряд – весьма к лицу. Место празднования в этом году – храм Wat Tai на Chao Fa East Rd.

Мэр Патонга Чалермсак Манисри приглашает отпраздновать Лой Кратонг на пляже напротив выхода с Бангла-Роуд. Начало – в 18:00 вечера 27 ноября, традиционные тайские наряды – приветствуются и поощряются. Не одобряются – алкоголь, фейерверки и летающие фонарики.

В Кату празднование будет проходить в парке у старой вискикурни, который на картах Google отмечен как Thetsaban Tambon Kathu Park. Кроме основного события 27 ноября запланированы еще и разные мероприятия для детей 25-26 числа. В Вичите запускать лодочки под полной луной будут в устье клонга Мудонг.

В Раваи место празднования тоже будет привычным – озеро у пляжа Най-Харн. Там уже установили таблички, предупреждающие о запрете на запуск фейерверков и фонариков. Зато вместе с конкурсом красоты в Раваи точно будет проходить и конкурс самых красивых кратонгов. Аналогичное событие анонсировал и муниципалитет Карона, который приглашает местных жителей и туристов в парк Нонг-Харн к 18:00 вечера.

Расписание мероприятий в разных заведениях можно найти на их страницах в соцсетях. По всей видимости, так следует поступить жителям тамбона Чернг-Талей, поскольку их муниципалитет на момент подготовки этого материала никаких общественных празднований не анонсировал.