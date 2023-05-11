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Лоукостер Tigerair начал полеты Тайвань-Пхукет

Бюджетный авиаперевозчик Tigerair возобновил работу на маршруте Тайвань-Пхукет. Первый борт из Тайбэя прибыл на остров во второй половине дня 10 мая. Всего в мае летать на Пхукет из-за рубежа будут 46 авиакомпаний, включая уже привычную российскую тройку в лице «Аэрофлота», ИКАРа и «Азура».

Новости Пхукета

11 Мая 2023, 08:00 AM
A320 из Тайваня на Пхукете. Фото: AoT Phuket

A320 из Тайваня на Пхукете. Фото: AoT Phuket

Пассажиры из Тайваня на Пхукете. Фото: AoT Phuket

Пассажиры из Тайваня на Пхукете. Фото: AoT Phuket

Экипаж из Тайваня на Пхукете. Фото: AoT Phuket

Экипаж из Тайваня на Пхукете. Фото: AoT Phuket

Российские рейсы в расписании аэропорта Пхукета на май. Фото: AoT Phuket

Российские рейсы в расписании аэропорта Пхукета на май. Фото: AoT Phuket

Лайнер Airbus A320, выполнявший рейс IT503, совершил посадку в 15:35, согласно данным FlightRadar24. Как уточнил международный аэропорт Пхукета, на борту находились 190 пассажира. По прибытию им вручили памятные подарки.

Самолет отправился в обратный рейс до Тайбэя примерно в 17:00. Примечательно, что этот борт тремя днями раньше уже был в Таиланде, когда выполнял рейс IT507 в Бангкок. Полеты в столицу тайваньский лоукостер возобновил раньше, чем на Пхукет.

Майское расписание аэропорта Пхукета

В расписании аэропорта Пхукета на май стоят международные рейсы 46 различных авиакомпаний, из которых треть представляют материковый Китай, хотя до января регулярных рейсов оттуда не было вообще.

В разделе внутренних рейсов изменений не произошло – это все те же есть перевозчиков, которые были в прошлом году (Thai Smile, Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai Lion Air, Nok Air, Thai Vietjet).

Россию в летнем расписании аэропорта Пхукет представляют три перевозчика: «Аэрофлот» (Aeroflot), ИКАР (Pegas Fly) и «Азур» (Azur Air).

У «Аэрофлота» и ИКАР – по шесть разных рейсов, но в их число входят ежедневные. У «Азура» – 15 рейсов, но 14 из них – это полеты, осуществляемые раз в неделю.

В качестве городов вылета доступны Москва, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Прямые рейсы из других городов недоступны, никто из других перевозчиков, включая S7, так и не возобновил регулярные полеты на Пхукет.

 

 

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