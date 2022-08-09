Lotus’s планирует 70-80 новых магазинов до конца года

Компания Ek-Chai Distribution System Co – оператор розничного бренда Lotus’s – продолжает активно расширять свою сеть в Таиланде. Инвестиционные планы на текущий год – 12,5-13,5 млрд бат.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 12:28 PM

Новый городской супермаркет Lotus’s в Бангкоке. Фото: Bangkok Post

Комментируя инвестиционные планы бренда Lotus’s, генеральный директор Ek-Chai Distribution System Co Сомпонг Рунгнираттисай отметил, что компания продолжит открывать новые магазины, а также проводить реновацию существующих, превращая их в «ежедневные смарт коммьюнити центры». Параллельно будет вестись работа по развитию и модернизации IT-инфраструктуры и онлайн-систем. Таким образом Lotus’s планирует расширение как в формате торговли на земле, так и в онлайн-шопинге, пишет Bangkok Post.

В первом полугодии Ek-Chai потратила 6 млрд бат на открытие 39 новых магазинов, а также разработку и реализацию новых концепций торговых точек под конкретные локации со своими особенностями. Речь, прежде всего, идет о Бангкоке. В частности, на Nuan Chan Rd. открылся «городской смарт-супермаркет», в Суттхисане – «гастрономический смарт-рай», на Liap Khlong Song Rd. – «торговый центр на открытом воздухе». Также компания осуществила реновацию 629 существующих магазинов.

В сфере онлайн торговли Lotus’s в первом полугодии запустила смарт-приложение Lotus’s Smart App, сочетающее функции онлайн-шопинга и системы наград для пользователей. По словам господина Рунгнираттисая, приложение было скачано более 4,5 млн раз и стало критически важным инструментом для наращивания онлайн-продаж.

По состоянию на 31 июля компания управляла в Таиланде сетью из 2279 магазинов разных форматов, включая 224 гипермаркета, 203 супермаркета и 1852 минимаркета. К концу года Lotus’s планирует довести свою сеть до 2350 торговых точек – преимущественно за счет минимаркетов.

«Мы начала наблюдать позитивные сдвиги в тратах потребителей со второго квартала этого года и ожидаем полноценного экономического восстановления во втором полугодии», – заявил господин Рунгнираттисай.

По его словам, за восстановлением стоят улучшение ситуации в сфере туризма и в целом рост потребительских расходов, который среди прочего поддерживают правительственные стимулирующие программы. Также растут частные инвестиции и уровень уверенности потребителей в тратах вне дома, добавил генеральный директор Ek-Chai.

Раскрывая планы на ближайшие месяцы, господин Рунгнираттисай сообщил, что во втором полугодии компания планирует открыть 70-80 магазинов разных форматов, включая два больших заведения в Бангкоке – Lotus’s North Ratchapruek в соответствующем районе столицы и смарт-премиум супермаркет Lotus’s напротив торгового комплекса Iconsiam у станции Charoen Nakhon. Смарт-премиум супермаркет позиционируется как городской магазин для городских же покупателей «с новым видом и ощущением». В настоящий момент неизвестно, когда планируется открытие подобных торговых точек в провинциях и планируется ли вообще.

Господин Рунгнираттисай указал, что пока что компания будет в основном концентрироваться на запуске небольших магазинов, в частности, минимаркетов Lotus’s Go Fresh (в следующем году только их планируется открыть в количестве 200 единиц). Также на остаток этого года планируется реновация еще 208 существующих торговых точек.

Что касается продуктовой линейки, то текущие планы предусматривают развитие секции свежих продуктов за счет импортных или премиальных товаров, причем ассортимент будет подбираться в соответствии с потребительским спросом в конкретной локации. Расширить планируется и список кафе и ресторанов, которым Lotus’s сдает помещения в своих торговых центрах крупных форматов.

Наконец, финансово-экологическая компонента развития предполагает более активное использование солнечных панелей во всех торговых точках (их должно стать больше в каждом магазине), а в супермаркетах и гипермаркетах все крыши должны превратиться в солнечные электростанции, что в перспективе позволит бренду экономить на счетах за электричество, а также защитить себя от неожиданного скачка расходов, если «свет подорожает».