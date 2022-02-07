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Лонгтейл затонул у Кокосового острова, один человек погиб

Лодка-лонгтейл с грузом металлических конструкций затонула по пути с Кокосового острова (Ко-Мапрао) на Пхукет во второй половину дня 5 февраля. На борту в момент происшествия находились два человека: один из них погиб, второго удалось спасти.

Новости Пхукета

7 Февраля 2022, 04:03 PM
Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Лодка затонула у Ко-Мапрао во второй половину дня 5 февраля. Фото: Морская полиция Пхукета

Сообщение о происшествии у Ко-Мапрао поступило в морскую полицию Пукета около 16:45. Как было установлено, лодка с двумя мужчинами затонула примерно в 300 м от места отправления. В момент инцидента лонгтейлом управлял 50-летний Сомпонг Анукро из Ко-Кэу, также на борту находился 48-летний Тиранан Чотиан из Рассады.

«Я пытался держаться на плаву и дышать, но все же сделал несколько глотков морской воды. Мой друг ухватился за весло и тоже пытался держаться. Затем я увидел приближающегося иностранца, который помог мне ухватиться за бутыль из-под воды. Затем я почти потерял сознание и пришел в себя на некоторое время в автомобиле. После этого я спал все время, в том числе и в отделении неотложной помощи Vachira Phuket Hospital», – рассказал господин Анукро.

Поисковым командам потребовалось три часа, чтобы обнаружить место, где затонул лонгтейл. Тело второго моряка было обнаружено неподалеку. Труп доставили на пирс в Лэм-Хине, а оттуда – в морг больницы Vachira Phuket Hospital. Причина, по которой затонул лонгтейл, пока не названа. 

 

 

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