Лонгтейл затонул у Бамбукового острова на Пхи-Пхи

Об инциденте у Бамбукового острова сообщил штаб Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park на своей странице в Facebook. Согласно публикации, лодка Chok Sirindhorn начала набирать воду, когда туристов на борту уже не было. Попытки шкипера и его пассажиров предотвратить затопление лонгтейлом успехом не увенчались.
Об инциденте было сообщено в штаб нацпарка, который отправил на место событий дайверов и судно с подъемным краном. На фото с места событий видно, что лодка ушла на дно в момент отлива, но уже через несколько часов глубина в этом месте была значительной. После подъема лонгтейл отбуксировали на Пхи-Пхи-Дон.
В сообщении регионального отделения Департамента нацпарков (DNP) добавляется, что официальные лица просят всех лодочников быть максимально внимательными и ответственными в период сложных погодных условий. Последнее метеорологическое предупреждение тайских синоптиков, относящееся к провинции Краби, вступило в силу 16 ноября и действует до 19 ноября.