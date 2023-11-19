Лонгтейл затонул у Бамбукового острова на Пхи-Пхи

Традиционная тайская лодка затонула у побережья Бамбукового острова в акватории нацпарка Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi утром 17 ноября. Инцидент произошел, когда лодочник высадил на остров шестерых иностранных туристов и собирался привязать лонгтейл к швартовочному бую. В результате происшествия никто не пострадал.

Новости Пхукета

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Лонгтейл затонул у Бамбукового острова после высадки туристов на берег. Затем начался прилив, так что для подъема лодки пришлось вызывать дайверов. Фото: DNP Region 5 Office

Об инциденте у Бамбукового острова сообщил штаб Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi National Park на своей странице в Facebook. Согласно публикации, лодка Chok Sirindhorn начала набирать воду, когда туристов на борту уже не было. Попытки шкипера и его пассажиров предотвратить затопление лонгтейлом успехом не увенчались.

Об инциденте было сообщено в штаб нацпарка, который отправил на место событий дайверов и судно с подъемным краном. На фото с места событий видно, что лодка ушла на дно в момент отлива, но уже через несколько часов глубина в этом месте была значительной. После подъема лонгтейл отбуксировали на Пхи-Пхи-Дон.

В сообщении регионального отделения Департамента нацпарков (DNP) добавляется, что официальные лица просят всех лодочников быть максимально внимательными и ответственными в период сложных погодных условий. Последнее метеорологическое предупреждение тайских синоптиков, относящееся к провинции Краби, вступило в силу 16 ноября и действует до 19 ноября.