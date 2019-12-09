Лодку-лонгтейл с двумя румынскими туристами на борту накрыло мощной волной у острова Райа-Ринг в заливе Пханг-Нга во второй половине дня 6 декабря. В ходе происшествия тайский рулевой упал за борт и не смог подняться назад, судно набрало много воды, а его мотор отказал, однако туристам и еще одному находившемуся на борту человеку все же удалось неким образом довести лонгтейл до пляжа.

Новости Пхукета

Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга. Фото: Туристическая полиция

Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга. Фото: Туристическая полиция

Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга. Фото: Туристическая полиция

Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга. Фото: Туристическая полиция

Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга. Фото: Туристическая полиция

Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга. Фото: Туристическая полиция

Как рассказал майор туристической полиции Эккачай Сири, инцидент у острова Райа-Ринг произошел около 17:00. В момент происшествия судно находилось примерно в 200 м от побережья. Управлял лонгтейлом местный житель Суксан Вахарак, пассажирами были 29-летний румын Лука Михай Сачеану, его 33-летняя соотечественница Алина-Николета Трана (отмечавшая 6 декабря день рождения) и некий четвертый человек, которого майор Сири назвал другом туристов, «присоединившимся к ним на экскурсию по заливу Пханг-Нга».

По словам майора, иностранцы обратились за помощью к туристической полиции по телефону горячей линии 1155. Затем вызов был переадресован в штаб нацпарка Ao Phang Nga National Park, глава которого отправил катер на помощь иностранцам. К моменту прибытия катера те уже развели костер на берегу и грелись у огня. В районе 18:20 все участники неудачной экскурсии уже находились на пирсе у штаба нацпарка.

«Мы проведем расследование по факту нахождения лодки-лонгтейла в море во время сложных погодных условий», – пообещал майор Сири.

Отметим, что в день происшествия сила ветра в акватории Пхукета достигала 30-35 узлов, в результате чего организаторам ежегодной парусной регаты на Кубок Короля пришлось отменить часть гонок.