Лонгтейл с туристами остался без рулевого и без двигателя в заливе Пханг-Нга

Как рассказал майор туристической полиции Эккачай Сири, инцидент у острова Райа-Ринг произошел около 17:00. В момент происшествия судно находилось примерно в 200 м от побережья. Управлял лонгтейлом местный житель Суксан Вахарак, пассажирами были 29-летний румын Лука Михай Сачеану, его 33-летняя соотечественница Алина-Николета Трана (отмечавшая 6 декабря день рождения) и некий четвертый человек, которого майор Сири назвал другом туристов, «присоединившимся к ним на экскурсию по заливу Пханг-Нга».
По словам майора, иностранцы обратились за помощью к туристической полиции по телефону горячей линии 1155. Затем вызов был переадресован в штаб нацпарка Ao Phang Nga National Park, глава которого отправил катер на помощь иностранцам. К моменту прибытия катера те уже развели костер на берегу и грелись у огня. В районе 18:20 все участники неудачной экскурсии уже находились на пирсе у штаба нацпарка.
«Мы проведем расследование по факту нахождения лодки-лонгтейла в море во время сложных погодных условий», – пообещал майор Сири.
Отметим, что в день происшествия сила ветра в акватории Пхукета достигала 30-35 узлов, в результате чего организаторам ежегодной парусной регаты на Кубок Короля пришлось отменить часть гонок.