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Лонгтейл с двумя туристами затонул в заливе Пханг-Нга

Портовый департамент Краби готовится вызвать для дачи показаний шкипера лонгтейла, затонувшего во время следования к острову Хонг в заливе Пханг-Нга. В момент происшествия на борту находились два туриста из-за рубежа. Раньше шкипера не вызвали, видимо, по причине выходных.

Новости Пхукета

10 Января 2023, 12:41 AM
Затонувший под крышу лонгтейл удалось отбуксировать на материк, прежде чем он утонул окончательно. Фото: ThaiRath

Затонувший под крышу лонгтейл удалось отбуксировать на материк, прежде чем он утонул окончательно. Фото: ThaiRath

Информация о происшествии в заливе Пханг-Нга поступила в штаб национального парка Than Bok Khorani National Park во второй половине дня 7 января.

В сообщении говорилось о потерпевшем крушение лонгтейле, который, в прочем, удалось отбуксировать на материк до того, как он ушел на дно, пишет ThaiRath. Также новость опубликовали и другие тайские СМИ, но без указания источников.

Все публикации сходятся в изложении событий. Лодка-лонгтейл вышла к острову Ко-Хонг в заливе Пханг-Нга после полудня 7 января. По пути судно начало набирать воду, не справившись с высокими волнами. Впрочем, на помощь шкиперу лонгтейла поспешили находившееся рядом рыболовецкие суда, которые успели отбуксировать на материк лодку, ушедшую под воду почти полностью. Также на материк были доставлены находившиеся на борту зарубежные туристы.

В настоящий момент неизвестно, планируют ли власти провинции Краби выдвигать обвинения против шкипера. Если верить публикациям, доступным на конец дня 9 января, Портовый департамент только планирует вызвать его для дачи показаний.

 

 

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