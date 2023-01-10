Лонгтейл с двумя туристами затонул в заливе Пханг-Нга

Информация о происшествии в заливе Пханг-Нга поступила в штаб национального парка Than Bok Khorani National Park во второй половине дня 7 января.
В сообщении говорилось о потерпевшем крушение лонгтейле, который, в прочем, удалось отбуксировать на материк до того, как он ушел на дно, пишет ThaiRath. Также новость опубликовали и другие тайские СМИ, но без указания источников.
Все публикации сходятся в изложении событий. Лодка-лонгтейл вышла к острову Ко-Хонг в заливе Пханг-Нга после полудня 7 января. По пути судно начало набирать воду, не справившись с высокими волнами. Впрочем, на помощь шкиперу лонгтейла поспешили находившееся рядом рыболовецкие суда, которые успели отбуксировать на материк лодку, ушедшую под воду почти полностью. Также на материк были доставлены находившиеся на борту зарубежные туристы.
В настоящий момент неизвестно, планируют ли власти провинции Краби выдвигать обвинения против шкипера. Если верить публикациям, доступным на конец дня 9 января, Портовый департамент только планирует вызвать его для дачи показаний.