Лонгтейл с двумя туристами затонул в заливе Пханг-Нга

Портовый департамент Краби готовится вызвать для дачи показаний шкипера лонгтейла, затонувшего во время следования к острову Хонг в заливе Пханг-Нга. В момент происшествия на борту находились два туриста из-за рубежа. Раньше шкипера не вызвали, видимо, по причине выходных.

Новости Пхукета

10 Января 2023, 12:41 AM

Затонувший под крышу лонгтейл удалось отбуксировать на материк, прежде чем он утонул окончательно. Фото: ThaiRath