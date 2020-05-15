Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран подтвердил, что два мубана в пределах района остаются закрытыми на неопределенный срок. Предположить, когда их можно будет открыть, господин Самран затруднился.

Новости Пхукета

15 Мая 2020, 06:56 PM

Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок. Фото: OrBorTor Чернг-Талей