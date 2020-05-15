Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок

Локдаун во втором, третьем и пятом мубанах Чернг-Талей был объявлен 13 апреля идо сих пор остается в силе, подтвердил господин Самран в беседе с The Phuket News. Таким образом закрытыми до сих пор остаются Бангла-Роуд в Патонге и вышеперечисленные части Банг-Тао и Сурина.
Как заявил господин Самран, распоряжение о снятии ограничений должен отдать провинциальный комитет по эпидемиологии во главе с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной.
«Лично мое мнение – не надо спешить снимать ограничения. Я хочу быть уверен, что распространения COVID-19 не возобновится. Снятие ограничений и открытие бизнесов может ухудшить ситуацию, спровоцировав вторую волну заражений», – поделился своим мнением Маан Самран.