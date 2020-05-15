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Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок

Глава административной организации тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) Маан Самран подтвердил, что два мубана в пределах района остаются закрытыми на неопределенный срок. Предположить, когда их можно будет открыть, господин Самран затруднился.

Новости Пхукета

15 Мая 2020, 06:56 PM
Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок. Фото: OrBorTor Чернг-Талей

Локдаун в Банг-Тао останется в силе на неопределенный срок. Фото: OrBorTor Чернг-Талей

Локдаун во втором, третьем и пятом мубанах Чернг-Талей был объявлен 13 апреля идо сих пор остается в силе, подтвердил господин Самран в беседе с The Phuket News. Таким образом закрытыми до сих пор остаются Бангла-Роуд в Патонге и вышеперечисленные части Банг-Тао и Сурина.

Как заявил господин Самран, распоряжение о снятии ограничений должен отдать провинциальный комитет по эпидемиологии во главе с губернатором Пхакапхонгом Тавипатаной.

«Лично мое мнение – не надо спешить снимать ограничения. Я хочу быть уверен, что распространения COVID-19 не возобновится. Снятие ограничений и открытие бизнесов может ухудшить ситуацию, спровоцировав вторую волну заражений», – поделился своим мнением Маан Самран.

 

 

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