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Лодочник задержан по делу об изнасиловании туристки на Пхи-Пхи

Королевская полиция Таиланда сообщила о задержании лодочника с Пхи-Пхи по делу об изнасиловании британской туристки.

18 Апреля 2019, 12:40 PM
Фото: Jason Bagley / Flickr

Фото: Jason Bagley / Flickr

Как пишет Bangkok Post, объявление о задержании подозреваемого сделал полковник Криссана Паттаначарон, занимающий пост заместителя официального спикера Королевской полиции Таиланда.

Полковник Паттаначарон рассказал, что 21-летняя туристка из Великобритании подала заявление в полицию 15 апреля, а нападение произошло в ночь перед этим.

Женщина заявила, что стала жертвой сексуального насилия, когда спала на пляже у одного из ресторанов. Туристка отметила, что была пьяна и поэтому не помнит нападавшего. Предыдущий вечер она провела в одном из местных баров.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали одного из местных лодочников. Его имени полковник Паттаначарон не раскрыл, но отметил, что обвинения против него уже выдвинуты.

 

 

 

 

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