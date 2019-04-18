Лодочник задержан по делу об изнасиловании туристки на Пхи-Пхи

Как пишет Bangkok Post, объявление о задержании подозреваемого сделал полковник Криссана Паттаначарон, занимающий пост заместителя официального спикера Королевской полиции Таиланда.
Полковник Паттаначарон рассказал, что 21-летняя туристка из Великобритании подала заявление в полицию 15 апреля, а нападение произошло в ночь перед этим.
Женщина заявила, что стала жертвой сексуального насилия, когда спала на пляже у одного из ресторанов. Туристка отметила, что была пьяна и поэтому не помнит нападавшего. Предыдущий вечер она провела в одном из местных баров.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали одного из местных лодочников. Его имени полковник Паттаначарон не раскрыл, но отметил, что обвинения против него уже выдвинуты.