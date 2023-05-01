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Лодку без людей нашли в море у побережья Пхукета

На Пхукете просят откликнуться владельца шлюпки с подвесным мотором, которую обнаружили в море без людей утром 1 мая. Лодка была отбуксирована к пирсу в Чалонге и сейчас находится там.

Новости Пхукета

1 Мая 2023, 12:56 PM
Вспомогательная шлюпка с подвесным мотором была обнаружена в море 1 мая. Фото: Suporn Songmueang (สุภรณ์ สองเมือง)

Вспомогательная шлюпка с подвесным мотором была обнаружена в море 1 мая. Фото: Suporn Songmueang (สุภรณ์ สองเมือง)

Вспомогательная шлюпка с подвесным мотором была обнаружена в море 1 мая. Фото: Suporn Songmueang (สุภรณ์ สองเมือง)

Вспомогательная шлюпка с подвесным мотором была обнаружена в море 1 мая. Фото: Suporn Songmueang (สุภรณ์ สองเมือง)

Вспомогательная шлюпка с подвесным мотором была обнаружена в море 1 мая. Фото: Suporn Songmueang (สุภรณ์ สองเมือง)

Вспомогательная шлюпка с подвесным мотором была обнаружена в море 1 мая. Фото: Suporn Songmueang (สุภรณ์ สองเมือง)

Об обнаруженной в море шлюпке написала на личной странице в Facebook пользователь Супорн Сонгмыанг. Публикация была размещена в районе 7:30 утра 1 мая, через несколько часов копия была размещена в сообществе яхтсменов Phuket Cruising Yacht Club, но об установлении личности владельца пока не сообщалось.

Госпожа Сонгмыанг не уточнила, в каком части бухты Чалонг-Бэй и в котором часу была обнаружена вспомогательная шлюпка с подвесным мотором, которая сейчас находится у пирса Чалонге. Однако женщина добавила, что утром 30 апреля эту лодку якобы видели в море с рыбаками на борту. Локацию госпожа Сонгмыанг снова не конкретизировала. 

Связаться с женщиной можно через ее страницу в Facebook.

 

 

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