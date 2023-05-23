Лодка с туристами перевернулась в провинции Пханг-Нга

Лонгтейл с пятью иностранными туристами перевернулся 22 мая в провинции Пханга-Нга на обратном пути с экскурсии к острову Джеймса Бонда. Инцидент произошел уже в канале Красом, ведущем из залива Пханг-Нга к пирсу Суракун. Никто из людей не пострадал, но стоимость погибшей от воды электроники составила больше 100 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Такуа-Тхунга получила сообщение об инциденте в канале Красом около 14:00 дня. К моменту приезда полицейских пять туристов, тайский гид и рулевой лонгтейла уже были на пирсе Суракун, куда и направлялась лодка.

Как сообщила полиция, на борту судна находились два гражданина Нидерландов, два гражданина Австрии или Австралии (данные расходятся), один гражданин Швейцарии. Туристов сопровождала гид Ораса Сэнгоу из компании TripGuru.

Госпожа Сэнгоу сообщила полицейскими, что экскурсия началась в 10:00 утра и включала визит к острову Джеймса Бонда и посещение плавучей деревни на острове Панйи. По пути от цыганской деревни к пирсу лодка перевернулась, не справившись с погодными усилиями

«Ветер был очень сильным. Лодка начала крениться, все пассажиры против своей воли оказались на одной стороне, в результате чего крен стал еще больше, внутрь начала попадать вода [и лодка перевернулась]», – заявил полицейским рулевой лонгтейла Абдулла Чонлакит.

Оказавшихся в воде людей подобрало проходившее мимо судно. Травм никто не получил, но без материального ущерба не обошлось. Лонгтейлу теперь предстоит ремонт двигателя, кроме того от воды пострадали принадлежащие туристам смартфоны (два iPhone 14 Pro, один iPhone 14 Pro Max и iPhone 12 Pro Max), павер-банки в количестве трех штук, наушники AirPods. У гида промок телефон Samsung A9 Pro.

В сообщении полиции указывается, что страховка от TripGuru покроет весь ущерб.