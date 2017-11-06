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Лодка с туристами едва не утонула у острова Джеймса Бонда

Экскурсионное судно с 16 китайскими туристами на борту потерпело крушение в заливе Пханг-Нга в воскресенье, 5 ноября.

Таньялак Сакут

6 Ноября 2017 10:47:42

Фото: Ao Phang Nga Marine National Park
Фото: Ao Phang Nga Marine National Park

Инцидент произошел в районе островов Талу и Пинг-Кан (острова Джеймса Бонда) в заливе Пханг-Нга. Как рассказал глава национального парка Ao Phang Nga Marine National Park Сарают Тансатхиен, причиной происшествия стали сильные волны, из-за которых сперва вышел из строя двигатель судна, а затем оно дало крен на левый борт и начало набирать воду.

В результате происшествия пострадал один человек – 19-летняя туристка из Китая Чан Циань, получившая несколько ушибов и ссадин. Девушка была  доставлена в больницу, где ей оказали первую помощь.

По словам Сараюта Тансатхиена, пострадавшая сейчас в безопасности. Принадлежащее туроператору Kao Kao Tour судно также удалось спасти.

«На выходных было выпущено метеорологическое предупреждение с предостережением о высоких волнах. Каждый туроператор должен быть в курсе этих предупреждений и проявлять осторожность. В этом раз, к счастью, никто серьезно не пострадал. И я уже предупредил туроператора о том, что в будущем им нужно быть более осторожными», – заявил господин Тансатхиен.

 

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