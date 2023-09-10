Лодка с рыбаками затонула у побережья Пхукета, есть погибшие

У восточного побережья Пхукета продолжается операция по поиску пропавшего рыбака с лодки, затонувшей днем 10 сентября между островами Хе и Лон. Всего на борту неназванного малогабаритного суда находились четыре человек. Два спасены, один найден мертвым.

Новости Пхукета

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Лодка с рыбаками затонула у острова Эу. Один человек погиб, один пропал без вести. Фото: РРАО

Экстренные службы Пхукета получили сообщение о кораблекрушении у острова Эу (между Ко-Хе и Кэ-Майтон) в районе 14:00 дня. На море была развернута поисково-спасательная операция, в ходе которой у 17:00 удалось найти двух рыбаков живыми и одного погибших.

Четвертый мужчин числится пропавшим без вести. К поиску подключены местные коммерческие операторы и спасатели Kusoldharm Foundation. Центр по защите национальных интересов на море (ThaiMECC 3) направил в указанный район патрульный катер Т272, отмечает административная организация Пхукета (РРАО).

На фото с пирса в Чалонге видно как спасателей PPAO, так и два катера с эмблемой административной организации – OrBorJor Phuket 1 и OrBorJor Phuket 2.

Погибший рыбак опознан как гражданин Таиланда по имени Виттхайя Маливан. Одного из выживших СМИ идентифицируют как Абидина Туммали, сообщила газета Khao Phuket. Имена двух других или не установлены (что маловероятно), или просто пока не названы.

Господин Туммали сообщил, что он и трое его коллег отправились на промысел с пирса в районе Палай примерно в 10:00 утра. Погода была ненастная, но сильного ветра и волн не наблюдалось. Однако через несколько часов у Ко-Эу несколько волн подряд обрушились на лодку, что привело к кораблекрушению. По всей видимости, рыбаки были без спасательных жилетов.