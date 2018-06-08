Лобстер или лангуст? Пара слов о правильном именовании крупных морских ракообразных

Чем отличаются друг от друга лобстер, лангуст и омар в русском и в английском языках.

9 Июня 2018 15:00:00

Традиционно в августе на Пхукете проходит Фестиваль лобстеров, в рамках которого местные рестораны стараются показать в самом выгодном свете, как они умеют готовить крупных морских ракообразных. Почему мы воспользовались именно такой неуклюжей формулировкой про ракообразных? Дело в том, что не менее традиционными являются и комментарии в соцсетях о том, что подают в местных заведениях никаких не лобстеров, а лангустов. И сейчас настало время разобраться в этом вопросе.

И лобстеры, и лангусты, и прочие их родственники относятся к отряду десятиногих ракообразных, в который входят около 15 тыс. современных и еще 3 тыс. ископаемых видов. Каждый из них имеет свое собственное уникальное название на латыни, так что у ученых путаницы не возникает. Однако наивно было бы ожидать, что французский или британский рыбак будет пользоваться языком Вергилия для описания своего улова. Не стоит ждать этого и от повара приморского ресторана, да и от шефа заведения высокой кухни, пожалуй, тоже.

До поры в русском языке все было относительно просто. Если крупный морской рак имеет внушительные клешни клешнями, то он называется омаром. Если клешни отсутствуют, то именуется лангустом. В толковом словаре Ушакова можно найти и омара («морского десятиногого рака с вкусным мясом») и лангуста («съедобного морского рака»), но никакого лобстера там нет. При этом словарь прямо указывает, что имена омара и лангуста были заимствованы из французского языка – homard и lanqouste соответственно.

Искать лобстера нужно не в толковом словаре, а в словаре синонимов, и тому есть логичное объяснение: лобстер – слово не из французского, а из английского языка, вошедшее в русский обиход относительно недавно. При этом в английском языке словом лобстер обозначают и омара (с клешнями), и других представителей отряда десятиногих (без клешней). Последних величают Spiny lobster, Rock lobsters и другими «лобстерами с припиской». Таким образом, словосочетание пхукетский лобстер – это всего лишь дословный перевод английского названия морского рака, которого по-русски правильно именовать пхукетским лангустом.

При этом организаторы ежегодного Фестиваля лобстеров отнюдь не ошибаются, когда анонсируют именно лобстеров, ведь по-английски как раз о лобстерах во всем их многообразии речь и идет. Что делать носителям русского языка? Пожалуй, только смириться с тем, что большинство англоговорящих знакомых так никогда и не узнают терзаний людей, которые заимствовали два названия из французского языка, а не одно из английского. У англичан все намного проще. Большой и вкусный? Так это же лобстер! Подайте-ка его сюда с чесночным маслом. Вот и весь сказ.

– Роман Воробьев