Листовки и постеры с предупреждениями о медузах напечатают на Пхукете

На фоне участившихся случаев контакта купальщиков с медузами власти Пхукета приняли решение напечатать постеры и листовки с предупреждениями для туристов и рекомендациями по оказанию первой помощи. Автором инициативы выступил местный офис Минздрава (РРНО), идею поддержали Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и муниципалитет Карона. Информационные материалы переведены на четыре языка, причем качество перевода на русский и английский вполне удовлетворительное.

Новости Пхукета

Информационные щиты на пляжах (на тайском языке) дополнят листовками и постерами (на тайском, английском, китайском и русском). Фото: РРНО и Patong Surf Lifesaving

Информационные щиты на пляжах (на тайском языке) дополнят листовками и постерами (на тайском, английском, китайском и русском). Фото: РРНО и Patong Surf Lifesaving

Информационные щиты на пляжах (на тайском языке) дополнят листовками и постерами (на тайском, английском, китайском и русском). Фото: РРНО и Patong Surf Lifesaving

Информационные щиты на пляжах (на тайском языке) дополнят листовками и постерами (на тайском, английском, китайском и русском). Фото: РРНО и Patong Surf Lifesaving

Информационные щиты на пляжах (на тайском языке) дополнят листовками и постерами (на тайском, английском, китайском и русском). Фото: РРНО и Patong Surf Lifesaving

Созданные по инициативе РРНО листовки будут отпечатаны на тайском, английском, русском и китайском языках. В ведомстве подтвердили, что решение принято было именно на фоне возросшего числа туристов, получивших ожоги в результате контакта с представителями морской фауны.

Публикация РРНО, посвященная листовкам, изобилует комплиментами в адрес «прекрасных пляжей» на Пхукете и моря, которое «завораживает туристов», но одновременно указывает на риск столкнуться с медузой, хотя он и небольшой.

Среди практических рекомендаций стоит отметить совет обращаться к спасателям в случае контакта с представителем морской фауны. Местные лайфгарды имеют запасы уксуса и медицинских средств наготове, а также могут вызвать скорую помощь в тяжелых случаях, таких как развитие анафилактического шока. Причем указание на возможность тяжелых последствий содержится и в самих листовках.

В частности, текст на русскоязычной листовке гласит следующее [дословно]:

«Хотя медузы здесь редки и Вы можете спокойно наслаждаться нашими прекрасными пляжами, мы бы хотели ознакомить Вас с правилами оказания первой помощи при контакте с ядовитыми медузами согласно международным стандартам Если Вы были ужалены ядовитой медузой (например, кубомедузой), пожалуйста, выполните следующие действия:

Первая помощь при подозрении на поражение ядовитыми медузами

1. Вызовите врача или позвоните в скорую помощь (телефон 1669)

2) Успокойте пострадавшего

3) Не растирайте место поражения

4) Залейте место поражения уксусом на время не менее 30 секунд (не использовать пресную воду)

5) Если пострадавший без сознания и не определяются дыхание и пульс начинайте легочно-сердечную реанимацию до обработки места поражения уксусом».

Власти Пхукета озаботились медузами еще в прошлом месяце, причем новость о возросшем числе контактов активно обсуждалась зарубежными СМИ. Тогда на основных пляжах были установлены информационные щиты с предупреждениями на тайском языке, а спасателям выдали запасы уксуса и других средств, актуальных при оказании помощи человеку, ужаленному медузой.

Пхукет является более безопасным в плане медуз, нежели курортные локации в Сиамском заливе, однако серьезные случаи периодически происходят из здесь. Раз в несколько лет появляются сообщения о людях, получивших серьезные ожоги в результате контакта с медузой, хотя подтвержденных летальных случаев зафиксировано не было.

Также на Пхукете можно столкнуться с симфонофорами, известными как португальские кораблики. Они формально не являются медузами, но последствия контакта аналогичны – сильный ожог, который может оставить шрам и вызвать анафилактический шок.

Сифонофоры изучены плохо, поэтому в разных источниках рекомендации по нейтрализации яда могут отличаться: где-то рекомендуют применять уксус, где-то говорят, что его использовать нельзя, а подходит только морская вода. В любом случае при серьезном ожоге следует обратиться к медикам. Народные средства, такие как уринотерапия или применение алкоголя наружно и внутрь, не отличаются эффективностью.