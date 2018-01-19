Лишившийся биткоинов россиянин сообщил, что «особо не расстраивается»

19 Января 2018 16:59:07

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукета продолжает расследование дела о похищении биткоинов у Максима Ластовки (Максим Мернес), при этом сам потерпевший сегодня сообщил в соцсетях, что он в результате нападения не пострадал и «особо не расстраивается».

«Ребят, живы, здоровы. Все хорошо. Деньги не главное в жизни, так что особо не расстраиваемся. Наши враги и проблемы – это лучшие учителя. А за уроки нужно платить. По СМИ и ТВ пока никаких комментариев», – написал Максим Ласковка на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее там же он утверждал, что у него в управлении находятся несколько миллионов долларов, а также сообщал о покупке квартиры в кондоминиуме The Lago, где на него напали в понедельник (см. здесь).

Расследованием дела о нападении на Ласковку занимается пхукетская полиция, однако за делом также следит региональное руководство туристической полиции. Об этом в ходе визита на Пхукет заявил заместитель главы турполиции Таиланда генерал-лейтенант Сурачет Хакпан.

«Поиском этих подозреваемых занимается провинциальная полиция Пхукета. Также мы отдали распоряжение главе туристической полиции по 3 региону генерал-майону Ангкуну Клайкынгу быть в курсе развития событий. Обычно транснациональная преступность – это зона ответственность туристической полиции, но поскольку данный случай произошел на Пхукете, мы оставили дело в руках пхукетской полиции», – заявил генерал Хакпан.

«На данном этапе мы знаем, что подозреваемые являются иностранцами, но других подробностей раскрыть не можем. Пожалуйста, дайте сотрудникам полиции сперва сделать свою работу. Если мы узнаем больше подробностей о подозреваемых, то раскроем больше информации», – добавил офицер.

Тем временем лейтенант полиции Чалонга Чанат Хонгситтичайкун подтвердил, что блогер и его подруга Анна Никулина живут на Пхукете по долгосрочным студенческим визам.

«Оба россиянина живут на Пхукете по студенческим визам и учат тайский язык. Ни один из них разрешения на работу не имеет и не работает», – заявил лейтенант.