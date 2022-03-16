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Лиса Манобан связалась с виски

Пользователям соцсетей в Таиланде стоит вспомнить об ответственности за распространение материалов, рекламирующих спиртные напитки. Даже если это репост фотографии любимой певицы.

Новости Пхукета

18 Марта 2022, 12:00 PM
Лиса Манобан. Фото: Lalisa Manoban Facebook

Лиса Манобан. Фото: Lalisa Manoban Facebook

Старая тема фотографий со спиртным обрела новую актуальность после того, как известная К-поп исполнительница Лиза Манобан из группы Blackpink стала послом одного из мировых брендов виски. Републикация ее рекламных фото со стаканом или бутылкой алкогольного напитка может грозить ответственностью любому пользователю.

Как напоминает Bangkok Post, наказание за нарушение закона – до 500 тыс. бат штрафа и/или до одного года тюрьмы.

«Новости Пхукета» не могут указать в статье, какой именно бренд рекламирует Лиза Манобан, по причине тех же законодательных ограничений.

Выступающая в составе Blackpink Лалиса Манобан очень популярна в Таиланде. Корейские музыкальные продюсеры заметили бангкокское дарование в 2009 году, когда она вместе с другом детства участвовала в музыкальном конкурсе компании JYP Entertainment. В тот момент Лалисе было 12 лет. Затем Лиса участвовала в ряде других конкурсов, а также сотрудничала с одним из азиатских брендов молодежной одежды.

В 2016 года на корейской сцене дебютировала новая женская поп-группа Blackpink, в которой Лиса заняла место главной танцовщицы и ведущей исполнительницы рэпа. Параллельно с выступлениями на сцене Лиса принимала участие в телевизионных передачах, а также завела популярный канал на YouTube, где у нее сейчас почти 9 млн подписчиков.

В 2020 году Лиса стала послом бренда Bulgari в Корее и глобальным послом брендов Celine и MAC. В сентябре 2021 года Лиса выпустила свой дебютный сольный сингл Lalisa, продажи которого в Южной Корее за первую неделю после выхода превысили 700 тыс. копий.

 

 

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