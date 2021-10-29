Лиса Манобан не приедет на Пхукет

Тайская звезда кей-попа Лалиса «Лиса» Манобан не будет принимать участие в новогоднем концерте на Пхукете. Соответствующее заявление сделало представляющее исполнительницу южнокорейское агентство YG Entertainment.

Новости Пхукета

29 Октября 2021, 06:06 PM

Лиса Манобан. Фото: Bangkok Post

Представители звезды выступили с заявлением 28 октября. Компания была вынуждена ответить на заявление президента одной из ассоциаций турбизнеса Таиланда, который подал приезд Лисы как уже свершившийся факт. В итоге молчавшая до этого YG Entertainment была вынуждена прямо сказать свое слово.

Как пишет Bangkok Post, заявление YG Entertainment было подано напрямую в офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Сеуле. Глава ТАТ Ютхасак Супасорн заявил на это, что уважает принятое агентством решение и надеется, что его ведомству все же удастся привлечь Лису к своим инициативам в будущем.

Одновременно господин Супасорн объявил о том, что планируется на замену большому выступлению Лисы. В планах ТАТ – серия фестивалей «культуры и туризма» в ряде различных провинций, открытых для туристов. Выступать на фестивалях будут местные артисты.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил разочарование тем, что Лиса не даст новогодний концерт на родине. Впрочем, итальянский оперный певец Адреа Бочелли, который должен был выступать на одной сцене с Лисой, уже подтвердил свой приезд в Таиланд. Поклонники классического вокала могут быть спокойны.