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Лис Сол стала брокером Northrop & Johnson

Яхтенный брокер и дилер Northrop & Johnson объявил о назначении голландской специалистки Лис Сол чартерным брокером компании в Таиланде.

Новости Пхукета

20 Мая 2019, 09:00 AM
Фото: N&J

Фото: N&J

«Внушительный опыт Лис в яхтенной отрасли, широкая сеть контактов и позитивное отношение к жизни и работе делают ее ценным активом как для нашего тайского офиса, так и глобальной команды Northrop & Johnson», – говорится в заявлении компании.

Лис Сол родилась в Нидерландах, но большую часть взрослой жизни провела в ведущих яхтенных акватория планеты. Госпожа Сол работала в разных должностях на парусных и моторных судах габаритами от 70 до 140 футов в Карибском бассейне, на Багамах, в Папуа – Новой Гвинее, Малайзии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Среди прочего, госпожа Сол имеет опыт руководства коллективами стюардов на люксовых судах. Также голландская специалиста является сертифицированным инструктором PADI.

Лис Сол обосновалась в Таиланде в 1989 году. В настоящий момент она является членом руководящего совета Тайской ассоциации яхтенного бизнеса (TYBA). Кроме того, госпожа Сол известна своим вкладом в организацию ряда регат Phuket King’s Cup Regatta и Bay Regatta, участием в производстве журнала SEA Yachting, работой в отеле Boathouse и в сфере яхтенных чартеров. Госпожа Сол увлекается йогой, музыкой и парусным спортом.

Получить дополнительную информацию можно в PR-службе Northrop & Johnson по электронной почте PR@NorthropandJohnson.com. Контактный адрес электронной почты самой Лис Сол – Lies.Sol@NorthropandJohnson.com.

 

 

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