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Lions Club of Phuket Pearl собрал средства на помощь детям

Организация Lions Club of Phuket Pearl провела благотворительный вечер ради нуждающихся детей Пхукета.

Новости Пхукета

2 Июля 2018 16:35:15

Благотворительный вечер под девизом «Открой свое сердце» прошел в ресторане La Boucherie в Чалонге в субботу, 30 июня. Организаторами мероприятия выступили братья Алексей и Игорь Протасовы, последний из которых является действующим президентом Lions Club of Phuket Pearl, пхукетсого отделения международного проекта Lions Club.

На призыв Lions Club of Phuket Pearl помочь нуждающимся школьникам Пхукета откликнулись десятки членов местного сообщества, включая представителей бизнеса и органов государственной власти. Участие в торжественной церемонии открытия вечера принял губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг.

По словам Игоря Протасова, основной целью мероприятия было собрать средства на оплату обучения детей из финансово неблагополучных семей. Впрочем, как выяснилось на благотворительном гала-ужине, члены Lions Club of Phuket Pearl пошли еще дальше и подарили 12 особо перспективным школьникам компьютеры, покупку которых не могли себе позволить их семьи.

Программа благотворительного вечера включала ужин от французского шеф-повара Паскаля Жедена, выступление воспитанников Baan Tawanchai Foundation, живую музыку в исполнении Ивана Шарапова и Алекса Грега. Кроме того, гости вечера приняли участие в благотворительном аукционе, лоты для которого пожертвовали самые разных пхукетские компании.

Радиостанция Live 89,5 и газета Khao Phuket выступили информационными партнерами вечера.

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