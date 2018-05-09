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Лимит на 20% иностранцев в тайских компаниях станет всеобщим

Новый закон приравнял трудовых мигрантов из Мьянмы, Лаоса и Камбоджи к другим иностранным работникам. С 1 июля правило «четыре тайца на иностранца» распространяется и на них.

Новости Пхукета

9 Мая 2018 10:57:49

Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post
Фото: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post

Тайский бизнес без оптимизма встретил принятый Национальной законодательной ассамблеей закон, устанавливающий 20-процентный лимит на число иностранцев в штате любой тайской компании. Соответствующее правило, известное как «четыре тайца на одного иностранца» действовало и раньше, однако оно не распространялось на трудовых мигрантов из Мьянмы, Камбоджи и Лаосы. С соответствующими странами Таиланд подписал соглашения, по которым их граждане пользуются определенными льготами при трудоустройстве в Таиланде. С 1 июля 2018 года, согласно новому закону, требование о 20-процентном лимите в стране будет всеобщим, пишет газета Bangkok Post.

В беседе с Bangkok Post председатель Федерации тайской промышленности (FTI) Супант Монгконсутхри заявил, что «частный сектор не понимает, зачем правительству ограничивать долю иностранных работников в каждой компании на фоне продолжающейся несколько лет нехватки рабочей силы». По словам господина Монгконсутхри, труд мигрантов жизненно важен для экономики страны, а особенно сильный удар новые требования нанесут по малому и среднему бизнесу.

Как пишет Bangkok Post, сегмент малых и средних компаний насчитывает в Таиланде более 3 млн организаций (более 99% от всех тайских компаний), а штат иностранных сотрудников в них составляет около 10 млн человек (включая легально и нелегально трудоустроенных). 

«Среднему и малому бизнесу трудно искать тайский персонал, поскольку большинство видов работ требуют физического труда, в частности, работа официантов, уборщиков, строителей, рыбаков. Трудовые мигранты же приходят на эти вакансии», – заявил господин Монгконсутхри.

Представители FTI обратились к Министерству труда с призывом пересмотреть введенные требования и сделать исключения для определенных сфер бизнеса или определенных видов работ.

Руководство Тайской ассоциации отелей (THA) тоже видит угрозу в новом законе, о чем заявила президент организации Супаван Таномкиетипум. По ее словам, в отельном и ресторанном бизнесе пострадают преимущественно небольшие заведения, тогда как пятизвездочные гостиницы значительных проблем не испытают. ТНА планирует обратиться к правительству с просьбой поднять лимит на трудовых мигрантов хотя бы до уровня 30% штата.

Ожидают проблем и в Тайской ассоциации ресторанов (TRA). По словам президента организации Танивана Кунмонгкона, во многих из заведений общепита доля трудовых мигрантов в штате превышает 50%.

«Мы полностью несогласны с этой мерой, поскольку она приведет к закрытию части ресторанов», – заявил он.

Ранее Bangkok Post писала о том, что в настоящий момент рассматривается вариант предоставлений компаниям права выхода за 20-процентный лимит при уплате некой государственной пошлины. Газета отмечала, что соответствующий проект находится в разработке.

Впрочем, нельзя исключать и возможность приостановки действия нового закона, как было год назад, когда власти Таиланда ужесточили ответственность за нелегальный найм иностранцев, введя крупные штрафы для компаний-нанимателей. Тайский бизнес в ответ заявил, что моментальный отказ от услуг трудовых мигрантов-нелегалов нанесет сокрушительный удар по экономике (в том числе, по строительной отрасли), после чего власти страны пошли навстречу бизнесу. Национальный совет за мир и порядок (NCPO) воспользовался 44-ой статьей конституции и приостановил действие ряда статей декрета об иностранной рабочей силе.

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