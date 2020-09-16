Лидеры ротари: «Возвращение Пхукета к жизни – Открытие Пхукета»

«Открытие Пхукета – Самая свежая информация»
Приглагшенные спикеры
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Губернатор провинции Пхукет – Наронг Вунсиеу
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Глава офиса Минздрава на Пхукете (РРНО) – Тханит Сермкэу
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Глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете – Напасорн Какай
Программа
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18:00 – Регистрация
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Общение за легкими закусками и напитками (включены два напитка)
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19:00 – Панельная дискуссия в конференц-зале
Стоимость
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300 бат для членов Ротари-Клуба
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500 бат для прочих гостей
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Закуски и два напитка включены в цену
Место проведения
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Holiday Inn Resort в Патонге. Пожалуйста, паркуйтесь ближе к основному крылу для удобного доступа в конференц-зону.
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Для гостей, желающих переночевать, действует специальная цена в 1200 бат за ночь с завтраком включая все налоги.
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Забронировать номер можно по эл. почте reservation@holidayinn-phuket.com
Пожалуйста, для участия зарегистрируйтесь по ссылке: https://rotarypatong.org/event/rotary-podiums-discussion--quot-october-opening-phuket-quot/
Вопросы к спикерам необходимо прислать заранее. Пожалуйста, присылайте вопросы как минимум за два дня до мероприятия на secretary@rotarypatong.org.
Пожалуйста, распространяйте информацию о встрече и приглашайте друзей...