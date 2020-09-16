Лидеры ротари: «Возвращение Пхукета к жизни – Открытие Пхукета»

Дата/Время начала: 22 Сентября 2020, 06:00 PM - 22 Сентября 2020, 08:30 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

«Открытие Пхукета – Самая свежая информация»



Приглагшенные спикеры

Губернатор провинции Пхукет – Наронг Вунсиеу



Глава офиса Минздрава на Пхукете (РРНО) – Тханит Сермкэу



Глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете – Напасорн Какай



Программа

18:00 – Регистрация



Общение за легкими закусками и напитками (включены два напитка)



19:00 – Панельная дискуссия в конференц-зале



Стоимость

300 бат для членов Ротари-Клуба



500 бат для прочих гостей



Закуски и два напитка включены в цену



Место проведения

Holiday Inn Resort в Патонге. Пожалуйста, паркуйтесь ближе к основному крылу для удобного доступа в конференц-зону.

Для гостей, желающих переночевать, действует специальная цена в 1200 бат за ночь с завтраком включая все налоги.

Забронировать номер можно по эл. почте reservation@holidayinn-phuket.com





Пожалуйста, для участия зарегистрируйтесь по ссылке: https://rotarypatong.org/event/rotary-podiums-discussion--quot-october-opening-phuket-quot/



Вопросы к спикерам необходимо прислать заранее. Пожалуйста, присылайте вопросы как минимум за два дня до мероприятия на secretary@rotarypatong.org.

Пожалуйста, распространяйте информацию о встрече и приглашайте друзей...