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Лидеры ротари: «Возвращение Пхукета к жизни – Открытие Пхукета»

Дата/Время начала: 22 Сентября 2020, 06:00 PM - 22 Сентября 2020, 08:30 PM

«Открытие Пхукета – Самая свежая информация»

Приглагшенные спикеры

    • Губернатор провинции Пхукет – Наронг Вунсиеу

    • Глава офиса Минздрава на Пхукете (РРНО) – Тханит Сермкэу

    • Глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете – Напасорн Какай


Программа

    • 18:00 – Регистрация

    • Общение за легкими закусками и напитками (включены два напитка)

    • 19:00 – Панельная дискуссия в конференц-зале


Стоимость

    • 300 бат для членов Ротари-Клуба

    • 500 бат для прочих гостей

    • Закуски и два напитка включены в цену


Место проведения

  • Holiday Inn Resort в Патонге. Пожалуйста, паркуйтесь ближе к основному крылу для удобного доступа в конференц-зону.

  • Для гостей, желающих переночевать, действует специальная цена в 1200 бат за ночь с завтраком включая все налоги.

  • Забронировать номер можно по эл. почте reservation@holidayinn-phuket.com



Пожалуйста, для участия зарегистрируйтесь по ссылке: https://rotarypatong.org/event/rotary-podiums-discussion--quot-october-opening-phuket-quot/

Вопросы к спикерам необходимо прислать заранее. Пожалуйста, присылайте вопросы как минимум за два дня до мероприятия на secretary@rotarypatong.org.
Пожалуйста, распространяйте информацию о встрече и приглашайте друзей...

С кем связаться: Дитер Дратва
Адрес: Holiday Inn Patong
телефон: +66995018013

 

Security:

Thai Residential
QSI International School Phuket

 