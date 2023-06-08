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Лидер Move Forward посетит Пхукет 9 июня

Пита Лимджаронрат, которого называют будущим премьер-министром Таиланда, посетит Пхукет с однодневным визитом 9 июня. Возглавляемая господином Лимджаромратом партия Move Forward показала лучший результат на парламентских выборах в мае, а на Пхукете ее кандидаты победили во всех трех избирательных округах.

Новости Пхукета

8 Июня 2023, 05:53 PM
Анонс визита на Пхукет со страницы Питы Лимджаронрата. Фото: Pita Limjaroenrat / Facebook

Анонс визита на Пхукет со страницы Питы Лимджаронрата. Фото: Pita Limjaroenrat / Facebook

Анонс визита на Пхукет со страницы одного из его однопартийцев. Фото: Pita Limjaroenrat / Facebook

Анонс визита на Пхукет со страницы одного из его однопартийцев. Фото: Pita Limjaroenrat / Facebook

Анонс визита на Пхукет со страницы Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Анонс визита на Пхукет со страницы Phuket Info Center. Фото: Phuket Info Center

Анонс визита на Пхукет со страницы Питы Лимджаронрата. Фото: Pita Limjaroenrat / Facebook

Анонс визита на Пхукет со страницы Питы Лимджаронрата. Фото: Pita Limjaroenrat / Facebook

Господин Лимджаронрат объявил о визите на Пхукет через свою страницу в Facebook в четверг, 8 июня. Аналогичные публикации появились на страницах кандидатов от Move Forward, выигравших выборы на Пхукете. Также анонс опубликовала страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции, но местный офис Департамента PR промолчал.

Лидер Move Forward должен провести две благодарственные встречи с избирателями:

  • 12:00. Общественный стадион у окружной управы Кату на Vichitsongkram Rd.
  • 17:00. Вечерний рынок Chillva Market на Yaowarat Rd. в Самконге.

Также Phuket Info Center сообщил о встрече с представителями деловых кругов и других секторов в отеле Deevana Plaza Phuket Patong, но подробностей не озвучил. В анонсе, который разместил сам политик, эта встреча не упоминается. О том, есть ли какие-то требования к желающим посетить встречи в Кату и Самконге, ничего сообщено не было.

За трех кандидатов Move Forward по одномандатным округам на Пхукете было отдано порядка 63,6 тыс. голосов при общем числе зарегистрированных избирателей на острове в 313 тыс. Явка на выборах составляла 75%.

Если на встречу с господином Лимджаронратом придет хотя бы каждый десятый из проголосовавших за Move Forward жителей острова, то в Кату и Самконге можно ожидать очень значительных пробок и проблем с парковкой.

 

 

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