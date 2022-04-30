Лидер Демократической партии пообещал новые дома морским цыганам Пхукета

Вице-премьер и министр торговли Джурин Лаксанависит, являющийся также лидером Демократической партии Таиланда, посетил Пхукет, где встретился с морскими цыганами из Май-Кхао. Лидер демократов пообещал коренным жителям острова новое жилье в рамках государственной программы Stable Houses – Sufficiency Homes.

Встреча господина Лаксанависита с морскими цыгана народности мокен прошла 29 апреля. Выступая перед бывшими морскими кочевниками андаманского побережья, лидер демократов заявил, что в рамках программы Stable Houses – Sufficiency Homes в ближайшие пять лет коренные жители прибрежных провинций получат свыше 26,16 тыс. новых домов.

Как отметил политик, за последние десять лет власти построили по всей стране уже 120 тыс. домов, тогда как цель всей программы – 1 млн объектов жилья, для представителей различных небольших народностей, включая морских цыган.

План по шести провинциям, находящимся на берегу Андаманского моря, на ближайшие пять лет следующий:

Пхукет – 2241 дом;

Пханг-Нга – 4930 домов;

Краби – 6260 домов;

Транг – 5470 домов;

Сатун – 4887 домов;

Ранонг – 2376 домов.

«В общей сложности в 2020 году по всей стране было построено 17 тыс. домов, а еще 24 тыс. – в 2021 году. В этом году мы построим дополнительные 27 тыс. жилых объектов, доведя суммарный показатель до 68 тыс. за три года», – заявил господин Лаксанависит.

«Мы здесь с целью помочь решить проблемы тех из нас, кто не имеет своего дома, не имеет своей земли или арендует ветхое жилье. Министерство социальное развития и социального обеспечения вместе с Институтом развития организаций сообществе помогут подвести дороги, электронабжение, водоснабжение и другие коммуникации в такие районе. Люди смогут жить на выделенной для них государственной земле без риска преследования, что повысит уровень и качество жизни», – пообещал лидер демократов.

Господин Лаксанависит отметил, что программа обеспечения жильем малообеспеченных представителей коренных народов была принята в 1997 году правительством во главе с Демократической партией и Чуаном Ликпаем, который тогда находился на втором премьерском сроке.

До последних выборов Пхукет являлся провинцией, традиционно голосовавшей за демократов, однако в 2019 году победу в обоих избирательных округах одержали кандидаты от партии Паланг Прачарат, поддерживающей военных. Оба кандидата от Демократической партии – Реват Арироб и Чайот Паньявай – пришли вторым. Через год господин Арироб выиграл выборы президента административной организации провинции (OrBorJor).