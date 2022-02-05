Не так давно неподалеку от Пхукета открылся новый гольф-клуб. Находится он на материке, всего в 30 минутах езды от Пхукета, и можно смело сказать, что это – фантастическое дополнение к тем полям мирового класса, которые уже есть на самом острове или поблизости. В этом Джейсону Бэвану повезло убедиться лично, когда его попросили протестировать новый комплекс.

Новости Пхукета

5 Февраля 2022, 08:36 PM

Лунка номер 11 требует особой осторожности. Фото: Aquella Golf & Country Club

Джейсон Бэван

О гольфе я вспомнил шесть лет назад, хотя до этого примерно на два десятилетия он как-то выпал из круга моих интересов. Азарт возродил сэр Ник Фальдо, с которым мне выпал шанс сыграть три лунки на Пхукете. Подросли ли мои навыки за шесть лет? Пожалуй, немного, хотя я и не планирую отказываться от ежедневной работы.

В среду, 12 января, я отправился в Aquella Golf & Country Club, новый клуб в округе Тхай-Мыанг провинции Пханг-Нга. Погода выдалась идеальной: голубые небеса, легкий бриз... все, что надо для удовольствия.

Поездка от памятника Героиням заняла не более часа и оказалась весьма приятной, благо трафик был не особенно плотным. Не успел я устать от вождения, как уже входил в Aquella. Сбросив сумку с клюшками, я направился к стойке ресепшен, где меня явно встречали улыбками, судя по глазам персонала (остальное было скрыто масками). Зарегистрировавшись, я получил так называемый Aquella Passport, который служит в качестве кошелька в клубе, так что возиться с наличными не было нужды.

Быстро переодевшись и оставив вещи в ящичке с кодовым замком, я отправился на тренировочную площадку, состоящую из 20 закрытых стоек с автоматической подачей мячей. Я решил лишь немного разогреться, потому что по-настоящему поработать клюшками мне предстояло на самом поле.

Кстати, поле вполне подходит для того, чтобы пройти все лунки пешком, но зачем это делать, если сейчас гольф-карт включен в стоимость? Так я и поступил. Моего кэдди звали Йайа, а в партнеры по игре вызвались сам генеральный менеджер Aquella Golf & Country Club Саймон Меес и его подруга Элис.

Нас проконсультировали по дистанциям и скорости грина, а также рекомендовали начинать с белых ти, поскольку черные, как мне сказали, зачастую находятся едва ли не в другом часовом поясе. В общем, далековато.

На лунке номер 16 я понял, что выбор был правильный. Следите за цифрами: лунка 16, индекс 3, пар 4, всего 317 ярдов от белых ти и устрашающие 483 ярда от черных. Плюс водная преграда слева. В общем, я был доволен пройти лунку с двойным буги.

Кстати, у гольф-картов есть особенность, которую я не встречал раньше – они с GPS! На некоторых участках поля (к примеру, на мостах) скорость контролируется. Также есть ограничения на заезд в некоторые зоны. Обычно для подобных вещей на фэйрвэях устанавливаются знаки, но не в Aquella. На экране навигатора появляется красный символ и система начинает пищать, а если вы будете упорствовать и подъедете слишком близко к грину, карт просто остановится.

Каково само поле? Если коротко, внешний вид может быть обманчив. Фэйрвэи в потрясающем состоянии и мяч продолжает и продолжает движение, причем все больше по прямой. Поверхность мягко покатая, высаженная травой Paspalum Platinum Grass. Местами фэйрвэй узкие, что сейчас нормально, но вот когда деревья подрастут, некоторые из вторых ударов будут совсем не такими простыми.

В исследовательских целях я прошел зигзагами большинство фэйвэев вверх, а иные переиграл по два раза. Участки с грубым покрытием тоже вполне играбельны, но это, пожалуй, объясняется, тем, что их подстригли после декабрьского турнира Last Chapter of 2021.

Лунку номер 11 можно назвать фирменной фишкой поля. Пар – 3, белые ти – 166 ярдов, черные – 185. Рискните пойти коротким путем и с высокой вероятностью мяч окажется в одном из множестве бункеров. Выберите долгий путь – и не менее высок шанс того, что мяч вылетит с грина и придется его с трудом туда возвращать. Я попробовал оба варианта и признаюсь – это была моя худшая лунка дня!

Впрочем, я ни о чем не жалею и согласен с Саймоном, который сказал следующее: «Наша миссия – создать поле высочайшего стандарта с точки зрения играбельности. Наша команда по уходу за полем упорно работает над его развитием, чтобы члены клуба и гости со стороны могли насладиться лучшими игровыми условиями в любое время года».

Технологические решения, безналичная оплата, гольф-карты с GPS – все это естественно дополняет природное окружение, так что в результате вам гарантирован отличный день. Я уже думаю, что пара бронировать новый визит.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.aquellagolf.com, по телефону 076 679 308 и по электронной почте golfreservations1@aquellagolf.com.