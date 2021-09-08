Лицам с легким течением COVID-19 разрешат изоляцию на дому

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) решил ослабить карантинные требования к лицам, сдавшим положительный анализ на коронавирус методом экспресс-теста на антитела, но либо не демонстрирующих никаких симптомов, либо имеющих лишь легкие симптомы COVID-19 (так называемые пациенты из «зеленой» группы). Теперь они смогут проходить самоизоляцию на дому или в «местных центрах изоляции» (Community Isolation).

Новости Пхукета

8 Сентября 2021, 03:32 PM

Фото: PR Phuket

Как заявил глава РРНО доктор Кусак Кукиаттикун, за счет перевода «зеленых» пациентов на домашнюю изоляцию власти хотят избежать риска нехватки коек в местных больницах. При этом в ежедневных отчетах ведомства указаний на возможный дефицит коечного фонда нет – цифры, напротив, растут.

Также господин Кукиаттиун озвучил данные об общем числе заболевших с начала третьей волны по 5 сентября. По словам главы РРНО, с апреля заболели 5254 человека, 24 пациента скончались. При этом в последних из официальных отчетов ведомства количество погибших другое – 28 человек. Не совпали с ежедневными отчетами и цифры ежедневно выявляемых заражений – 115 человек (по словам господина Кукиаттикуна) против 200 с лишним в последних отчетах.

«Впрочем, большинство новых заразившихся либо не имеют никаких симптомов, либо имеют легкие симптомы. Таких пациентов мы относим к «зеленой» группе. Им не нужно больничное лечение, так что они могут пройти карантин в местных центрах изоляции или на дому», – заявил глава РРНО.

Согласно классификации головного офиса Минздрава, к «зеленой» группе относятся лица с легкими симптомами, такими как боль в горле, потеря чувств вкуса и запаха, кашел, насморк, диарея, покраснение глаз, температура свыше 37,5°C.

Эпидемиолог Vachira Phuket Hospital Витхита Джэнг-Иэм пояснила, что медики сейчас реализуют план по организации «районной системы здравоохранения» на базе больниц и местных центров охраны здоровья. Этот же план предусматривает и создание местных центров изоляции, «которые могут располагаться в храмах, школах или других местах, которые конкретное сообщество сочтет подходящими».

«Также будут организованы карантинные центры на 200 человек с круглосуточным мониторингом изолированных на предмет ухудшения состояния пациентов», – добавила госпожа Джэнг-Иэм.

Кроме того, должны быть организованы команды комплексного реагирования на COVID-19, обязанности которых будут включать три направления: превентивное тестирование населения при помощи наборов для экспресс-анализа на антитела (АТК), выявление еще не вакцинированных жителей и контроль за соблюдением мер защиты DMHTT.

«В случае если человек, сдавший положительный анализ методом АТК и направленный в местный центр изоляции или на домашнюю изоляцию, демонстрирует более тяжелые симптомы, персонал должен доставить его в больницу для сдачи анализа методом ПЦР с последущей классификацией как «желтого» или «красного» пациента», – пояснила госпожа Джэнг-Иэм.

Согласно данным РРНО в больницах Пхукета сейчас проходят лечение 37 «красных» пациентов и 316 «желтых». Коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 2,35 тыс. единиц.