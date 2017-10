Лица искусства: Cемь художников на выставке в Pavilions Гостиница Pavilions открыла экспозицию работ семи пхукетских художников под название The Language of Art. Новости Пхукета 22 Октября 2017 11:00:00 В последних числах сентября на Пхукете открылась, пожалуй, самая оригинальная выставка последних месяцев – The Language of Art в гостинице The Pavilions. Интересна она тем, что организаторы решили собрать на одной площадке работы семи совершенно разных местных художников: от «современного дудл-арта» Иссары Тхаотхонга до фотографий Адриано Трапани и вывесок Питера Чайлда. Экспозиция расположилась в ресторане Firefly и доступна для ознакомления вплоть до конца ноября. Работы лучше увидеть своими глазами (или хотя бы на этом видео), мы же кратко расскажем о каждом из семи художников, творчество которых представлено в рамках проекта The Language of Art. Мэп Эбдей. Абстрактная живопись

Абстракционистка Мэп Эбдей родилась на юге Таиланда, а художественное образование получила в Thaivichtslip Art School и Poh-Chang Art Institution. Художница начала карьеру как интерьерный дизайнер, но потом решила посвятить себя созданию картин. Сперва Мэп тяготела к экспрессионизму, но сейчас работает в жанре абстрактной живописи, вдохновляясь прекрасным вокруг себя. На сайте www.mapabday.com можно посмотреть, как именно из реальных пейзажей рождаются абстрактные полотна. Питер Чайлд. Искусство вывески

Если Мэп Эбдей пишет акрилом по холсту, то основные инструменты Питера Чайлда – доска и мел. Господин Чайлд работает в прикладном жанре создания вывесок, меню и прочих подобных элементов, которые можно увидеть в барах и ресторанах. Второе направление творчества Питера – карикатуры и шаржи. Посмотреть примеры можно на www.lifecartoons.com. Марлен Жакопин. Роспись фарфора

Искусство росписи фарфора зародилось в Китае более тысячи лет назад и до сих пор китайские мастера продолжают совершенствовать свои техники с многовековой историей. Изначально госпожа Жакопин расписывала изделия в традиционном стиле, но после многочисленных путешествий по миру и знакомству с разными мастерами, освоила широкий спектр приемов и стилей, включая современные. Исара Тхаотхонг. Современное искусство

Господин Тхаотхонг (или попросту Идс) описывает свой стиль как «современный дудл-арт». В арт-проектах The Pavilions он участвует не впервые, хотя для знакомства с творчеством Идса лучше нанести визит в его мастерскую в Пхукет-Тауне. Своего главного мультяшного персонажа по имени Пипхо художник нарисовал в возрасте 12 лет, но тот до сих пор регулярно заглядывает к нему на холст. Оценить работы можно на instagram.com/ids8. Адриано Трапани. Фотография

Живущий на Пхукете экспат из Италии Адриано Трапани – сертифицированный инструктор по подводной съемке, но и на берегу он с камерой не расстается, тем более, что вода – это все-таки естественное препятствие для фотографии. Адриано работает в самых разных жанрах: от портретов и пейзажей до коммерческой съемки. Примеры можно найти на adrianotrapani.com. Джон Андервуд. Интерактивное искусство

Коротко рассказать, что в своей студии делает Джон Андервуд, наверное, невозможно. С одной стороны, он человек Ренессанса, одинаково тяготеющий к живописи, скульптуре, интерьерному дизайну и множеству других жанров. С другой стороны, Джон использует все современные технологии, которые может дать XXI век. Заходите на www.underwood-phuket.com и убедитесь сами. Мистер Дзен. Современная живопись

Среди собравшейся в The Pavilions арт-компании Мистер Дзен – главный хулиган, но при этом его почему-то хочется назвать и классиком, чтущим основы выбранного жанра. Работы Дзена – это именно то, каким мы представляем себе модерн: дерзким, цепляющим, вдохновленным повседневной жизнью и время от времени отвешивающим пощечину общественному вкусу. Работы Дзена можно увидеть в Wua Art Gallery & Studio на Пхукете. Выставка в ресторане FireFly при гостинице The Pavilions продлится вплоть до конца ноября. Экспозиция открыта для ознакомления ежедневно с 11:00 утра до 23:00 вечера. Вход свободный.