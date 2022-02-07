Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Лесной пожар у пляжа Най-Харн потребовал эвакуации туристов

В субботу, 5 февраля, в районе пляжа Най-Харн загорелись джунгли на склоне холма. Группе туристов, находившихся в это время на мысе Кратхинг (за отелем The Nai Harn) потребовалась эвакуация морем, поскольку самостоятельно покинуть мыс по суше они не могли.

Новости Пхукета

7 Февраля 2022, 05:05 PM
В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: Арун Сорос

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: The Phuket News

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: The Phuket News

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: The Phuket News

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: The Phuket News

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: The Phuket News

В районе пляжа Най-Харн загорелся лес. Фото: The Phuket News

Как рассказал мэр Раваи Арун Сорос, туристов благополучно вывезли в безопасное место после того, как губернатор Наронг Вунсиеу получил информацию о ситуации из штаб-квартиры третьего регионального командования ВМФ.

На помощь туристам была отправлена команда специалистов на надувных лодках-динги. На них отдыхающих доставили на подошедший на доступное расстояние скоростной катер муниципалитета Раваи.

Мэр Сорос отметил, что пожар распространялся очень быстро, но служащие муниципалитета и сотрудники Лесного департамента приложили все усилия, чтобы сдержать огонь и взять ситуацию под контроль. Глава района поблагодарил всех участников операции.

Причина пожара озвучена не была.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукет ищет доноров крови
Туристические доходы во всех провинциях на историческом минимуме
Убийц «индийского гангстера» ищут на Пхукете
За зоной пожара у Най-Харна установлено наблюдение
Три человека пострадали в ДТП на главном шоссе Пхукета
Лонгтейл затонул у Кокосового острова, один человек погиб
Конкурсантка с Пхукета объявлена Мисс Таиланд 2022
Полиция арестовала вора, укравшего деньги из машины туриста из Греции
Полиция арестовала вора, укравшего деньги из машины туриста из Греции
Полиция продолжает поиск убийц из Раваи
Иностранец застрелен в отеле в Раваи
Жители Phanason Grand Ville пожаловались губернатору на условия в поселке
Sandbox и Test & Go принесли экономике Пхукета 32 млрд бат
Пхукет обеспокоен положительными тестами у туристов из-за рубежа
Иностранец украл деньги из такси

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket
EPL predictions

 