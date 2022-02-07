Лесной пожар у пляжа Най-Харн потребовал эвакуации туристов

Как рассказал мэр Раваи Арун Сорос, туристов благополучно вывезли в безопасное место после того, как губернатор Наронг Вунсиеу получил информацию о ситуации из штаб-квартиры третьего регионального командования ВМФ.
На помощь туристам была отправлена команда специалистов на надувных лодках-динги. На них отдыхающих доставили на подошедший на доступное расстояние скоростной катер муниципалитета Раваи.
Мэр Сорос отметил, что пожар распространялся очень быстро, но служащие муниципалитета и сотрудники Лесного департамента приложили все усилия, чтобы сдержать огонь и взять ситуацию под контроль. Глава района поблагодарил всех участников операции.
Причина пожара озвучена не была.