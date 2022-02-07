Лесной пожар у пляжа Най-Харн потребовал эвакуации туристов

В субботу, 5 февраля, в районе пляжа Най-Харн загорелись джунгли на склоне холма. Группе туристов, находившихся в это время на мысе Кратхинг (за отелем The Nai Harn) потребовалась эвакуация морем, поскольку самостоятельно покинуть мыс по суше они не могли.

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Как рассказал мэр Раваи Арун Сорос, туристов благополучно вывезли в безопасное место после того, как губернатор Наронг Вунсиеу получил информацию о ситуации из штаб-квартиры третьего регионального командования ВМФ.

На помощь туристам была отправлена команда специалистов на надувных лодках-динги. На них отдыхающих доставили на подошедший на доступное расстояние скоростной катер муниципалитета Раваи.

Мэр Сорос отметил, что пожар распространялся очень быстро, но служащие муниципалитета и сотрудники Лесного департамента приложили все усилия, чтобы сдержать огонь и взять ситуацию под контроль. Глава района поблагодарил всех участников операции.

Причина пожара озвучена не была.