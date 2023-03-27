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Лесной пожар произошел в Ко-Кэу

Административная организация тамбона Ко-Кэу (OrBorTor) сообщила о лесном пожаре, произошедшем на территории района в выходные. Площадь возгорания указана не была, но его ликвидация заняла три часа.

Новости Пхукета

28 Марта 2023, 07:00 AM
Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Пожар произошел в Ко-Кэу в минувшие выходные. Фото: Koh Kaew OrBorTor

Сообщение о пожаре было опубликовано поздно вечером 26 числа. В публикации отмечается, что он произошел за день до этого, то есть 25 числа, однако информация об инциденте ограничивается буквально двумя предложениями.

PR-служба OrBorTor указала, что сухая трава горела за дилерским центром Toyota в Ко-Кэу. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в районе 17:00, «а в 20:30 пожар уже был потушен».

На опубликованном видео видно, что пожар как минимум частично происходил в глубоком овраге, что может объяснять столь продолжительное время тушения. Также на видео и фото, где запечатлены первые этапы тушения, не видно пожарных автомобилей. Не исключено, что они просто не могли проехать к месту возгорания. Зато на снимках есть люди, передающие друг другу емкости с водой.

О площади возгорания и возможной причине пожара пресс-служба районной администрации ничего не сказала.

Также в выходные поступило сообщение о пожаре в Камале, произошедшем 24 числа. Впрочем, местная административная организация даже не употребила слов «огонь» или «пожар». В районе произошел «инцидент», но из единственной опубликованной фотографии явно следует, что это «инцидент» тушили.

Муниципалитет Чалонга в публикации от 27 марта воспользовался словом «пожар», но ни время, ни место инцидента не назвал. По фотографиям можно предположить, что загорелось нечто вроде свалки, причем произошло это в темное время суток.

«Муниципалите Чалонга направил сотрудников на тушение пожара», – сообщили власти района все, что сочли нужным сообщить.

Напомним, что в случае пожара в Таиланде следует обращаться непосредственно на противопожарную горячую линию 199 или в Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) по номеру 1784.

 

 

 

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