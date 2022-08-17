Лэм-Сай частично останется без света сегодня

Офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Таланге предупредил о временном отключении электричества в части тамбона Тхепкрасаттри в среду, 17 августа.

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Как говорится в уведомлении РЕА, в Тхепкрасаттри запланированы два последовательных отключения электричества в районе мыса Сай. В обоих случаях свет отключает для проведения работ на высоковольтных линиях.

Первое отключения – с 9:00 до 12:00 затронет Бан-Тха-Мапрао (дорогу от трассы 4027 до канала Тха-Мапрао и ресторана Tha Maprao Seafood.

Второе отключение – с 13:00 до 16:30 – затронет Soi Kubor, отмеченную на картах Google как Route 4005. Без света останется участок от Prapas Farm до Preeda Farm, включая пирс Tha Thueb РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Задать вопросы в связи с отключением электричества можно по телефонам 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (горячая линия РЕА).