Легковой автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком в Вичите

Как рассказал The Phuket News шеф полиции Вичита полковник Никорн Сомсук, информация об аварии на пересечении Bangyai Rd. и Wichit Songkram Rd. поступила в участок около 5:30 утра понедельника, 21 октября.
По словам полковника Сомсука, легковой автомобиль Mitsubishi под управлением гражданки Канокван Воради врезался в заднюю часть кузова грузовика, ожидавшего разрешающего сигнала светофора. В результате столкновения машина госпожи Воради загорелась, однако пришедшие на помощь очевидцы аварии успели вытащить из салона и саму женщину, и ее пассажирку Каньялак Конгтхонгмуанг. Серьезных травм женщины не получили.
«У женщин все в порядке, полученные ими травмы не серьезные. Сейчас пострадавших лечат в больнице Phuket Vachira Hospital», – заверил полковник Сомсук.
Примечательно, что грузовик Isuzu, с которым столкнулся легковой автомобиль, осуществлял доставку продукции в ближайший магазин сети Makro. До пункта назначения он не доехал 140 метров.