Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Легковой автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком в Вичите

Две женщины были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей утром 21 октября на светофоре в Вичите. Автомобиль, в салоне которого находились пострадавшие, столкнулся со стоявшим на светофоре грузовиком и загорелся.

Таньялак Сакут

22 Октября 2019, 02:58 PM
Фото: Orapin Jit Asa Prachaphon

Фото: Orapin Jit Asa Prachaphon

Как рассказал The Phuket News шеф полиции Вичита полковник Никорн Сомсук, информация об аварии на пересечении Bangyai Rd. и Wichit Songkram Rd. поступила в участок около 5:30 утра понедельника, 21 октября.

По словам полковника Сомсука, легковой автомобиль Mitsubishi под управлением гражданки Канокван Воради врезался в заднюю часть кузова грузовика, ожидавшего разрешающего сигнала светофора. В результате столкновения машина госпожи Воради загорелась, однако пришедшие на помощь очевидцы аварии успели вытащить из салона и саму женщину, и ее пассажирку Каньялак Конгтхонгмуанг. Серьезных травм женщины не получили.

«У женщин все в порядке, полученные ими травмы не серьезные. Сейчас пострадавших лечат в больнице Phuket Vachira Hospital», – заверил полковник Сомсук.

Примечательно, что грузовик Isuzu, с которым столкнулся легковой автомобиль, осуществлял доставку продукции в ближайший магазин сети Makro. До пункта назначения он не доехал 140 метров.

 

 

 

Have a news tip-off? Click here

У пхукетской пары изъяли 2,4 кг кристаллического метамфетамина и 76,8 тыс. таблеток
По делу о смерти отельного охранника арестован подозреваемый
Пхукет вернулся к идее международного конференц-центра на севере острова
Турист и инструктор по дайвингу погибли у острова Рача-Яй
В больницах Таиланда ввели дифференцированные прейскуранты на медуслуги
Житель Таланга найден мертвым у своего дома, полиция предполагает самоубийство
Географический диктант впервые пройдет на Пхукете
Метеорологическое предупреждение на Пхукете остается в силе
Вместе с электричеством на мысе Яму отключат и воду
Губернатор Пхукета отдал распоряжение экстренным службам быть готовыми к непогоде
Иностранец объявлен в розыск по делу о пропаже 30 тыс. долларов из обменника
Операторам аквабайков напомнили о безопасности туристов
Мыс Яму останется без электричества 18 октября
Полиция отчиталась об аресте уличного вора по горячим следам
Восемь человек арестованы с метамфетамином на Пхукете

 

SKYPARK
Ocean Marina Pattaya Boat Show
Thai Residential
Melbourne Cup Brunch 2019
QSI International School Phuket

 