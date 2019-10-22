Легковой автомобиль загорелся после столкновения с грузовиком в Вичите

Две женщины были госпитализированы после дорожной аварии, произошедшей утром 21 октября на светофоре в Вичите. Автомобиль, в салоне которого находились пострадавшие, столкнулся со стоявшим на светофоре грузовиком и загорелся.

Таньялак Сакут

22 Октября 2019, 02:58 PM

Фото: Orapin Jit Asa Prachaphon

Как рассказал The Phuket News шеф полиции Вичита полковник Никорн Сомсук, информация об аварии на пересечении Bangyai Rd. и Wichit Songkram Rd. поступила в участок около 5:30 утра понедельника, 21 октября.

По словам полковника Сомсука, легковой автомобиль Mitsubishi под управлением гражданки Канокван Воради врезался в заднюю часть кузова грузовика, ожидавшего разрешающего сигнала светофора. В результате столкновения машина госпожи Воради загорелась, однако пришедшие на помощь очевидцы аварии успели вытащить из салона и саму женщину, и ее пассажирку Каньялак Конгтхонгмуанг. Серьезных травм женщины не получили.

«У женщин все в порядке, полученные ими травмы не серьезные. Сейчас пострадавших лечат в больнице Phuket Vachira Hospital», – заверил полковник Сомсук.

Примечательно, что грузовик Isuzu, с которым столкнулся легковой автомобиль, осуществлял доставку продукции в ближайший магазин сети Makro. До пункта назначения он не доехал 140 метров.